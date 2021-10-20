Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ronaldinho, PSG'nin onur konuğu olarak Leipzig maçına geldi, Başkan Koç, Metin Tokat'ı açıkça hedef göstermişti, Sinan Engin, skor tahminlerinde yanılınca herkesin diline düştü gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

RONALDİNHO'NUN SON HALİ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Ronaldinho, PSG'nin onur konuğu olarak Leipzig maçına geldi. Bir dönem PSG forması giyen Ronaldinho, özel yetiştirdiği Messi'nin yanına gidip sarıldı. Uzun süredir görüşmeyen ikilinin samimi şekilde sarıldığı anda tribünlerden alkışlar koptu. Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Neymar da maça gelen Ronaldinho'nun yanından bir an olsun ayrılmadı. Cezaevine girip çıkan efsanenin yaşlanmış hali, onu takip eden bir nesle de duygusal anlar yaşattı.

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ALİ KOÇ'UN HEDEFİNDE OLAN İSİM İSTİFASINI VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon öncesi takımın başına gelecek hoca, kurulacak kadro, ekonomik tablo temelinde düzenlediği basın toplantısında TFF ve MHK konularına değinmişti. Başkan Koç, Metin Tokat'ı açıkça hedef gösterdiği sırada öfkelenip masaya vurmuştu. Koç, "Tokat, hakem atamalarında olamaz arkadaş! Olamaz! Olmamalı da! Sebeplerini hepiniz biliyorsunuz" demişti.

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SİNAN ENGİN, SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynayan ve takımın menajerliği yapan Sinan Engin, tahminlerinde yanıldı. Ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın kurası açıklandıktan sonra tek tek maçlarından alacağı puanları tahmin etti. Engin 12 puanla, minimum da 10 puanla Beşiktaş'ın gruptan çıkacağını ileri sürmüştü. Sinan Engin maçın ardından, "Lizbon bizim ligin üstünde takımmış" ifadelerini kullandı. Sinan Engin, Beşiktaş'ın Bayern Münih'i deplasmanda yenebileceği tahminini yapmıştı.

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LİVERPOOL'UN HOCASI KLOPP, GELEN SORUYLA DELİYE DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un deplasmanda Atletico Madrid'i mağlup ettiği maç sonrası Klopp'un röportajı güne damgasını vurdu. Muhabir, "Maç sonu kızgın gibiydin" sorusu yöneltince Klopp çılgına döndü. Alman hoca, "Simeone'nin elini sıkmak istedim, o istemedi. Hepsi bu. Aptal biri değilim. Sen iyi biri değilsin, bu olaydan hikaye çıkarmaya çalışıyorsun" dedi, ardından alanı terk etti.

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TÜRK FUTBOLUNUN KADERİ DEĞİŞECEK!

Riva'da bugün Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHK çalıştayını yürüten Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile saat 15.00'te toplantı yapacak. TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistem değişikliğinin ön planda tutulacağı bir toplantı olacak.

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SERGEN YALÇIN UEFA LİGİ HAKKINDA KONUŞTU

Sergen Yalçın, ilk 3 maçta puan alınamamasının ardından acı gerçeği itiraf etti. Yalçın, "Artık şansımız yok" dedi. Takımda her zaman değişiklikler olabileceğini dile getiren Sergen Yalçın, "Yediğimiz gollerde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Korner golü yedik. Belli eşleşmeler var, pozisyon alıyoruz. Kornerden gol yemedik herhalde bu zamana kadar. Takılıp kalmamak lazım. Nasıl bir önlem alırız, analiz ettikten sonra bakarız. Skora çok aldanmayın. Oyunun karşılığı bu değildi" dedi.

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