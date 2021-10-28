Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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KASIMPAŞA'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Cihat Arslan'la yolları ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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DÜNYA KUPASI 2 YILDA BİR YAPILIRSA ÜNLÜ İSİMLER KATILMAYACAK

Paraguay'da toplanan CONMEBOL, FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi teklifini bir kez daha inceleyerek açıklama yaptı ve böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda Güney Amerika ülkelerinin turnuvaya katılmayacağını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, "FIFA tarafından gündeme getirilen değişiklik için hiçbir sebep, fayda veya gerekçe yoktur. Bunu göz önünde bulunduran CONMEBOL'u oluşturan on ülke, iki yılda bir düzenlenirse Dünya Kupası'na katılmayacaklarını teyit etti." bilgisi verildi.

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YENİ MHK ÇARPICI ATAMARLA GÖREVE BAŞLADI

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmezken, Türkiye'nin önemli hakemlerinden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da düdük çalamayacak.

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