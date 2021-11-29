Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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FENERBAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRACAK DÜNYA YILDIZI ISCO GELİYOR

Ancelotti'nin gelişiyle Isco, gemileri yaktı. İspanyol basınında, sezon sonu sözleşmesi bitecek dünya yıldızı için Fenerbahçe'nin devreye girdiği yazıldı. Fenerbahçe, Isco için bonservis ödemeyecek.

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NEYMAR, YAŞADIĞI SAKATLIK SONRASI GÖZYAŞI İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Fransa Ligue 1'de St-Etienne- PSG karşılaşmasında 83. dakikada Macon'un müdahalesiyle Neymar acı içinde yerde kaldı. Bileği dönen Neymar, gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncu, sahaya sağlık ekibini çağırdı. PSG'nin hocası, sağlık durumu hakkında pek iyi konuşmadı.

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RONALDO SOYUNMAODASINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri paylaşıldı. Bir yandan üzerini değiştiren Ronaldo'nun bir yandan da üzüntüden gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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TRABZONSPOR'DAN TARAFTARLARINA MESAJ: RUHUNUZ YETER!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü namağlup seri ile devam ettiren Trabzonspor'da futbolcular maç sonu boş tribünleri selamlayarak TFF'nin seyirci yasağını protesto etti.

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ÜNLÜ MODEL, BALLON D'OR'U MESSİ KAZANIRSA SOYUNACAK

Lionel Messi hayranı ünlü model Suzy Cortez, bugün gerçekleştirilecek Ballon d'or ödül töreninde ödülü Messi'nin kazandığı takdirde Stade France'ın önünde soyunma sözü verdi.

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