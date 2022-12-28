Son Dakika: Fırtına bozguna uğradı! Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti - Son Dakika
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Son Dakika: Fırtına bozguna uğradı! Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti

28.12.2022 22:07

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, İstanbul deplasmanında felaketi yaşadı. Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-Mavililer, Karagümrük karşısında felaketi yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

PERDEYI OZDOEV AÇTI

Maçta perdeyi Karagümrüklü Ozdoev açtı. Ozdoev'in 6'ncı dakikada attığı gole Marc Bartra 20'de cevap verdi. 34'te Borini öne geçirdi. 45+3'te Bartra kızardı. 56'da ise Karagümrük'te Colley ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. 67'de Ricci sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. 87'de Kouassi'nin attığı golle Karagümrük fişi çekti.

KIRMIZILAR HAVADA UÇUŞTU

Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da 10 kişi kaldı. Trabzonspor ilk yarının son anlarında Marc Bartra'nın rakibini çekerek düşürmesi sonucu 10 kişi kaldı. Karagümrük'te ise 56. dakikada Ebrima Colley ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR UMDUĞUNU BULAMADI

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarına şampiyonluk yarışında 'ben de buradayım' diyen bordo-mavililer bu karşılaşma istediğini alamadı.

ANDREA PİRLO'NUN ÖĞRENCİLERİ 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Son olarak Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yenen Karagümrük takımı 4 maçlık galibiyet hasretine bordo-mavililer karşısında son verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Son Dakika: Fırtına bozguna uğradı! Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti - Son Dakika
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