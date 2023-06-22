Son Dakika: TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme - Son Dakika
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Son Dakika: TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme

Son Dakika: TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme

22.06.2023 11:37

Son dakika: TFF, kulüplerin A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile daha sözleşme imzalayabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre artık, kulüpler 14 yabancıya ek olarak Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olan bir futbolcu ile daha sözleşme imzalayabilecek.

YABANCI KURALINA YENİ DÜZENLENME

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler." ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: Son Dakika: TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme - Son Dakika
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