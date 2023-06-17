Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı

Fenerbahçe'de divan kurulu başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını açıkladı.

"AĞIR BEDELLER ÖDEDİM"

Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim. Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım.12 yıldır ana akım televizyonlardaçalıştırılmadım

"BEDELİ NEYSE ÖDEYECEĞİM"

Uğur Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.