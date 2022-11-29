Başına bu da geldi! Cristiano Ronaldo şimdi de tutuklanma tehlikesiyle burun buruna - Son Dakika
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Başına bu da geldi! Cristiano Ronaldo şimdi de tutuklanma tehlikesiyle burun buruna

29.11.2022 14:21

Son dönemlerde sıkıntılı süreçlerden geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun şimdi de eski kulübü Juventus'la başı dertte. Mali yolsuzlukla sorgulanan Juventus yönetimi, iddialara göre 202 milyon Euro zararı gizlemekle suçlanıyor. Bu suçlamalar sebebiyle Ronaldo da hakim karşısına çıkabilir.

Juventus'ta başkan ve yönetimin peş peşe istifa etmesinin ardında farklı olayların olduğu iddia ediliyor. İtalyan savcılar, Juventus'u 202 milyon Euro zararı gizlemekle suçluyor. 2018 yılında Real Madrid'den ayrılarak 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise o dönem için ifade vermeyi reddetti.

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

Ronaldo ayrıldığından beri sportif açıdan da oldukça geriye düşen Torino ekibi, şimdi de mali yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Başkan Andrea Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved ve yönetim kurulunun istifası üzerine İtalyanlar oldukça tepkililer. Nedeni belli olmayan bu istifa kararları, İtalya basınında deprem etkisi yaratmış durumda.

RONALDO DA YARGILANACAKLAR ARASINDA

Mali yolsuzluktan kaçmak için istifa ettiği yazılan Juventus yönetimi için birçok iddia ortaya atıldı. Yargının hedefinde ise başkan Andre Agnelli ile asbaşkan Pavel Nedved başta olmak üzere toplam 16 yönetici yer alıyor. Bunların yanında Cristiano Ronaldo da bulunuyor.

İTALYA'YA GİDERSE TUTUKLANABİLİR

İtalyan savcılar, bu durumun detaylarını öğrenmek için Ronaldo'yu ülkeye çağırdı. Fakat yıldız futbolcu İtalya'ya gitmeyi reddetti. Ronaldo'nun İtalya'ya olası gidişi problem olabilir. Bir dönem Maradona'nın başına gelen tutuklama olayı, Ronaldo'nun da başına gelebilir.

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Cristiano Ronaldo, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başına bu da geldi! Cristiano Ronaldo şimdi de tutuklanma tehlikesiyle burun buruna - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başına bu da geldi! Cristiano Ronaldo şimdi de tutuklanma tehlikesiyle burun buruna - Son Dakika
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