Son Heung-min'den Filistin'e Övgü - Son Dakika
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Spor

Son Heung-min'den Filistin'e Övgü

Güney Kore kaptanı Son, Filistinli futbolcuların mücadelesini takdir etti, zor şartlara dikkat çekti.

21.11.2024 13:48
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Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Son Heung-min, Filistin ile 1-1 berabere kaldıkları 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı Filistinli futbolculara övgüde bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman ile aynı adı taşıyan statta oynanan Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu 6. hafta karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, İsrail işgali nedeniyle karşılaşmalarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor. B Grubu'nda Güney Kore maçına Ürdün'de çıkan Filistin Milli Takımı, ev sahibi olarak ayrıca Ürdün mücadelesini Malezya'da, Kuveyt karşılaşmasını ise Katar'da oynamıştı.

Güney Kore'nin 14 puanla zirvede bulunduğu grupta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Filistin, 3 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Filistin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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