Son Heung-min, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosunda - Son Dakika
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Son Heung-min, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosunda

Son Heung-min, Güney Kore\'nin Dünya Kupası kadrosunda
04.06.2026 15:10
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Eski Tottenham forveti Son Heung-min, dördüncü kez Dünya Kupası'na seçildi ve kaptan olacak.

Eski Tottenham Hotspur forveti Son Heung-min, Güney Kore için dördüncü kez Dünya Kupası'na seçildi. Son takımın kaptanı olacak.

Otuz üç yaşındaki oyuncu geçen yıl Spurs'tan ayrıldıktan sonra ABD'de Los Angeles FC'ye katılmıştı.

Güney Kore ilk maçını 12 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacak.

Ardından 19 Haziran'da ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

Her iki maç da Guadalajara'da oynanacak.

Takım 25 Haziran'da ise Monterrey'de Güney Afrika'ya karşı oynayarak A Grubu programını tamamlayacak.

Forvet Hwang Hee-chan (Wolves), orta saha oyuncuları Bae Jun-ho (Stoke), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic) ve Eom Ji-sung'un (Swansea) da takımın diğer oyuncuları arasında.

Teknik direktör ise Hong Myung-bo.

Ayrıca Paris St-Germain orta saha oyuncusu Lee Kang-in, Bayern Münih defans oyuncusu Kim Min-jae ve Borussia Mönchengladbach'tan Almanya doğumlu defans oyuncusu Jens Castrop de takımda.

Alman babası ve Koreli annesi olan Castrop, Almanya için yaş grubu düzeyinde oynadı, ancak geçen yıl Güney Kore adına oynayacağını açıklamasının ardından ülkeyi beş kez temsil etti.

Cho Yu-min başlangıçta 26 kişilik takımın bir parçasıydı, ancak Trinidad ve Tobago'ya karşı 5-0 hazırlık galibiyetinde ayak sakatlığı geçirdikten sonra kadro dışı kaldı. Yerine 24 yaşındaki Cho Wi-je geldi.

Güney Kore Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Savunucular: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Münih), Kim Tae-hyon (Kashima Boynuzları), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Kızıl Yıldız Belgrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Avusturya), Lee Han-beek Om (Midtjylland), Cho wi-je (Jeonbuk).

Orta saha oyuncuları: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Kurtlar).

Forvet: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Son Heung-min, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosunda - Son Dakika

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