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Son şampiyon Anadolu Efes kendisini hatırladı - Son Dakika

Son şampiyon Anadolu Efes kendisini hatırladı

18.11.2021 11:33
Son şampiyon Anadolu Efes kendisini hatırladı

İlk 11 maçta 4 galibiyet, son 7 maçta 6 galibiyetSimon'suz çok zorKısalar durdurulamıyorPivot takviyesi ihtiyacıAta SELÇUK / - 2020-2021 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir sezona imza atan Anadolu Efes, 2021-2022...

İlk 11 maçta 4 galibiyet, son 7 maçta 6 galibiyet

Simon'suz çok zor

Kısalar durdurulamıyorPivot takviyesi ihtiyacı

Ata SELÇUK/ - 2020-2021 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir sezona imza atan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanma sürecine girdi.Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, sezon başında sakatlık sıkıntılarıyla boğuşurken, sakat oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte eski günlerine göz kırptı.İLK 11 MAÇTA 4 GALİBİYET, SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYETEuroLeague'de yeni sezonun ilk 6 maçında yalnızca bir galibiyet elde eden Efes, ligde ise ilk 5 maçın 3'ünü kazansa da, bu 3 maçın 2'sini son topta kazanabilmişti. 23 Ekim'de ligdeki Galatasaray ve 27 Ekim'de EuroLeague'deki Panathinaikos mağlubiyetleri sonrasında sakat oyuncuların da takıma katılmasıyla vites yükselten İstanbul ekibi, bu maçlar sonrasında ligde 3'te 3, EuroLeague'de ise 4'te 3 yaparak toplamda 7'de 6'lık bir seri yakaladı.SIMON'SUZ ÇOK ZORYaşadığı sakatlık nedeniyle hem sezon öncesi kampın bir bölümünü hem de sezonun ilk bölümünü kaçıran Krunoslav Simon'un dönüşü, Ergin Ataman'ın can suyu oldu. Larkin'in oyun yönlendirme anlamında sezona istenildiği gibi başlayamaması, Micic'in bazı maçlarda olmamasıyla yönlendirici noktasında problem yaşayan Efes, bu eksiklikten dolayı sezon içerisinde Elijah Bryant'ı kadrosuna katsa da, Simon'un dönüşü Efes'i kendine getirdi.KISALAR DURDURULAMIYOR Shane Larkin, Vasilje Micic, Elijah Bryant, Rodrigue Beaubois ve Krunoslav Simon'dan oluşan kısa rotasyonuyla EuroLeague'in sayılı kısa rotasyonlarından birine sahip olan Efes'te takımın sayı yükünü de bu oyuncular üstlendi. Uzun rotasyonundaki oyuncuların beklenen performanslara ulaşamaması ve rakip takımların, Efes'in uzun rotasyonunu fırsat bilerek özellikle bu bölge üzerine oynaması İstanbul ekibine büyük problemler yarattı. Ancak Beaubois'in skor performansı, Simon'un oyun aklı, Larkin ve Micic'in patlayıcı gücü ile Efes EuroLeague'in en çok sayı atan takımı, Basketbol Süper Ligi'nin ise en çok sayı atan ikinci takımı olmayı başardı.PİVOT TAKVİYESİ İHTİYACI

Anadolu Efes her ne kadar son dönemdeki oyun ve skorlarla toparlanma sürecine girse de, takımın hala ana problemi pivot pozisyonu olarak gözüküyor. Bryant Dunston'ın 36 yaşına gelmesi ve performans düşüklüğü ile Sertaç Şanlı'nın gidişiyle takıma katılan Filip Petrusev'in kötü savunma performansı Ergin Ataman'ın kafasına soru işaretleri yaratırken, her maçta istikrarını belli oranda koruyan Tibor Pleiss, deneyimli başantrenörün EuroLeague'de şu ana kadar en çok süre verdiği isim oldu. Pivot rotasyonunda Dunston ve Petrusev'in mevcut performansları nedeniyle problemler yaşayan Anadolu Efes'in EuroLeague'de Dörtlü Final'e gitme yolunda bu bölgeye takviye yapması şart gibi gözüküyor.


Son şampiyon Anadolu Efes kendisini hatırladı

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Euroleague, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son şampiyon Anadolu Efes kendisini hatırladı - Son Dakika Spor


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