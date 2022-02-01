Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı

Sezon başından bu yana Gedson Fernandes'i renklerine bağlamak için çekişen Galatasaray ile Beşiktaş, ara transfer döneminde yine karşı karşıya geldi. Portekizli yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un sarı-kırmızılılarla görüşmelerin durduğunu ifade etmesinin ardından Beşiktaş, Gedson Fernandes'le anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ, GEDSON FERNANDES'LE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

A Spor'un haberine göre Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta. Benfica'ya 6 milyon euro ödeme yapacak olan siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kara Kartal'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak Gedson Fernandes'in sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor. Buna göre Beşiktaş, Portekizli yıldızın başka bir kulübe satılması durumunda Benfica'ya yüzde 50 pay verecek.

Gedson Fernandes

GEDSON FERNANDES, ÇAYKUR RİZESPOR'A KİRALANACAK

2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyecek Gedson Fernandes'in bu sezonun geri kalanında Çaykur Rizespor'a kiralanması bekleniyor. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Portekizli yıldızın Karadeniz ekibiyle adının anılmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adeta transfere yeşil ışık yaktı.

Tahir Kıran'ın paylaşımı

"BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Galatasaray'la görüşmelerin sona erdiği mesajını veren Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." ifadelerini kullanmıştı.