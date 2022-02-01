Üye Girişi
Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı - Son Dakika

Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı

01.02.2022 23:14

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük emek sarf ettiği Gedson Fernandes'e Beşiktaş talip oldu. Sarı-kırmızılı ekiple transferi büyük oranda iptal olan Portekizli yıldız için mali şartların oluşması halinde Kara Kartal, Fernandes'i sezon sonunda renklerine bağlayacak.

Sezon başından bu yana Gedson Fernandes'i renklerine bağlamak için çekişen Galatasaray ile Beşiktaş, ara transfer döneminde yine karşı karşıya geldi. Portekizli yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un sarı-kırmızılılarla görüşmelerin durduğunu ifade etmesinin ardından Beşiktaş, Gedson Fernandes'le anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ, GEDSON FERNANDES'LE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

A Spor'un haberine göre Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta. Benfica'ya 6 milyon euro ödeme yapacak olan siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kara Kartal'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak Gedson Fernandes'in sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor. Buna göre Beşiktaş, Portekizli yıldızın başka bir kulübe satılması durumunda Benfica'ya yüzde 50 pay verecek.

Asrın transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırıyor
Gedson Fernandes

GEDSON FERNANDES, ÇAYKUR RİZESPOR'A KİRALANACAK

2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyecek Gedson Fernandes'in bu sezonun geri kalanında Çaykur Rizespor'a kiralanması bekleniyor. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Portekizli yıldızın Karadeniz ekibiyle adının anılmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adeta transfere yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'a asrın transfer çalımı! Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta
Tahir Kıran'ın paylaşımı

"BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Galatasaray'la görüşmelerin sona erdiği mesajını veren Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Gedson Fernandes, Galatasaray, Transfer, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
00:58 Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi
00:47 Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş
00:45 İngiltere Başbakanı Johnson'dan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani bir felaket olur
00:37 Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'nin gündemine oturdu! Türklerin esprileri sosyal medyayı salladı
00:06 Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 03:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement