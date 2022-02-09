SAMSUN (İHA) – Düzenlenen basın toplantısında ara transfer dönemiyle ilgili konuşan Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Müdürü Soner Soykan, "Herkesi mutlu edecek bir duruma geleceğiz. Umduğumuz hedefe emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Müdürü Soner Soykan, Genel Kaptanı Cenk İşler ve Basın Sözcüsü Ender Gür, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Genel Müdür Soner Soykan, Genel Kaptan Cenk İşler ve Basın Sözcüsü Ender Gür, transfer süreçleri, gelen ve giden oyuncular, takımın son durumuna dair açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yüksel Yıldırım'ın başkanlığında scout ekibiyle birlikte bir transfer çalışması yürütüldüğünü söyleyen Ender Gür, Sheldon Michael Louis Bateau, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan, Junior Tallo, Joel Kayamba ve Ensar Arslan transferlerinin yapıldığı, Ismael Diomande ve Kevin Boli'yle sözleşmenin askıya alındığı Alen Melunovic'le yolların ayrıldığı bilgisini verdi.

Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Soner Soykan ise, "İnşallah Süper Lig hedefine emin adımlarla gidip şehrimizi herkesi mutlu edecek bir duruma geleceğiz. Gönül istiyor tabii ki daha heyecan verici daha herkesi umutlandırıcı şeyler olsun ama zor bir süreç bu transfer süreci. Çok zorlandığımız noktalar da oldu. Takıma kağıt üstünde baktığımızda her zaman hedefe oynayacak her zaman amacına ulaşabilecek bir kadronun olduğunu düşünüyoruz. Çok kaliteli çok aidiyet duygusu olan bir hocamız var. Biz sezon sonunda inşallah umduğumuz hedefe emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Dün itibarıyla transferle ilgili değerlendirebileceğimiz bir şey kalmadı. Daha neler yapılabileceğini artık gördükten sonra karar verebiliriz" diye konuştu. - SAMSUN