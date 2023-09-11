Sosyal medya Fatih Terim'in "Seni milli takıma geri istiyoruz" diyen taraftara tepkisini konuşuyor - Son Dakika

Sosyal medya Fatih Terim'in "Seni milli takıma geri istiyoruz" diyen taraftara tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Fatih Terim\'in "Seni milli takıma geri istiyoruz" diyen taraftara tepkisini konuşuyor
Son Güncelleme: 11.09.2023 17:14

Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, kendisine "Seni milli takıma geri istiyoruz" şeklinde seslenen taraftara verdiği tepki gündem oldu. İsviçre'deki yardım maçında A Milli Takım'ı yöneten Terim, taraftarın bu isteğine gülümseyerek karşılık verdi. Bu durum büyük ilgi gördü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, kendisine "Seni milli takıma geri istiyoruz" diye seslenen taraftara verdiği tepki dikkat çekti.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇINI YÖNETTİ

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, depremzedeler için veteranların bir araya geldiği Türkiye- İsviçre maçında bulunan isimler arasındaydı.

"SENİ MİLLİ TAKIMA GERİ İSTİYORUZ"

Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen bir futbolsever, Fatih Terim'e, "Seni milli takıma geri istiyoruz. Bizi Kuntz'dan kurtar, geri gelmen lazım" dedi. Terim ise, futbolsevere tebessüm ederek ve selam vererek tepki verdi.

İşte Terim'in o anları;

Herkes Fatih Terim'in 'Seni milli takıma geri istiyoruz' diyen taraftara tepkisini konuşuyor
Herkes Fatih Terim'in 'Seni milli takıma geri istiyoruz' diyen taraftara tepkisini konuşuyor
Herkes Fatih Terim'in 'Seni milli takıma geri istiyoruz' diyen taraftara tepkisini konuşuyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya Fatih Terim'in 'Seni milli takıma geri istiyoruz' diyen taraftara tepkisini konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya Fatih Terim'in "Seni milli takıma geri istiyoruz" diyen taraftara tepkisini konuşuyor - Son Dakika
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