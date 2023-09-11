Sosyal medya Fatih Terim\'in "Seni milli takıma geri istiyoruz" diyen taraftara tepkisini konuşuyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, kendisine "Seni milli takıma geri istiyoruz" diye seslenen taraftara verdiği tepki dikkat çekti.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇINI YÖNETTİ

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, depremzedeler için veteranların bir araya geldiği Türkiye- İsviçre maçında bulunan isimler arasındaydı.

"SENİ MİLLİ TAKIMA GERİ İSTİYORUZ"

Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen bir futbolsever, Fatih Terim'e, "Seni milli takıma geri istiyoruz. Bizi Kuntz'dan kurtar, geri gelmen lazım" dedi. Terim ise, futbolsevere tebessüm ederek ve selam vererek tepki verdi.

İşte Terim'in o anları;