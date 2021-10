Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor

Vitor Pereira'nın sözleri sosyal medya gündemini salladı. Portekizli hoca, 10 futbolcusunun ismini tek tek sayıp 'İnjury' (Sakat) dedikten sonra "We are in the first position" (Biz lideriz) ifadesini kullanması, sosyal medyada fenomen haline geldi.

POLAT ALEMDAR'A BENZETİLDİ

Pereira'nın toplantıdaki bu tavırları Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine benzetildi. Dizideki sahnede Polat Alemdar da düşmanlarının ismini tek tek sayıp 'öldü' ifadesini kullanmıştı.

İşte sosyal medya yorumları: