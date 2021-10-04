Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın'ın, Candaş Tolga Işık'ın programında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi. Yalçın, "Uilenberg, kamuoyunda beni hedef gösterebiliyor. Kim bilir hakemlerle ne konuşuluyordur? Ben var ya üç beş maç içinde kesin atılırım, görürsün" diye konuşmuştu.

"ATMAKTA HAKLILAR"

Sivasspor maçında hakeme kızdıktan sonra topa vuran Sergen Yalçın, tribüne gönderilmişti. Yalçın bu ifadelerden tam 4 maç sonra atıldı. Ancak atılma sebebini kendisi de haklı buldu. Başarılı hoca, "Atılmakta haklıydım, topa vurdum" diye konuştu.