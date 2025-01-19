Sözeri: 'Türk futbolunun yakasını bırakın' - Son Dakika
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Sözeri: 'Türk futbolunun yakasını bırakın'

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Erkan Sözeri, hakem kararlarının Türk futboluna etkilerini eleştirerek, geleceği tehdit etti.

19.01.2025 19:46
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- Erkan Sözeri: "Türk futbolunun yakasını bırakın"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Sakaryaspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Hakemler boşuna konuşulmuyor demek ki. Türk futbolunun yakasını bırakın. Sizin verdiğiniz, vermediğiniz kararlar bizleri etkiliyor. Benim ekibim var, futbolcularım var, yönetim var, kulüp var. Senin verdiğin ya da vermediğin kararlarla bizim geleceğimiz etkileniyor. Kariyerimiz etkileniyor. Bırakın ağabey, Türk futbolunun yakasını bırakın" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız ortada. Alamadığımız ortada ama bazı şeyler de var şimdi açık bir şey söyleyeyim. Her takımın emeği var. Aslında bütün kulüpler zorlu şartlarda mücadele etmeye çalışıyor. Ancak maalesef hakemler oynadığımız oyunun içinden çıkamadılar. Ankaragücü maçında çizgi çekiliyor, golümüz iptal ediliyor. Kulüp olarak hakemlere bahane bulmayalım diyoruz, teknik adam olarak hakemlere bahane bulmayalım diyoruz ama hep atamalara dikkat edilsin diye söylüyorum. Oğuzhan Aksu, belki hedefi olan genç bir hakem ama hafta içi yapılan bir paylaşım vardı Sakaryaspor tarafından; 'Bandırmaspor maçında bizi katleden Oğuzhan Aksu. Ankara Keçiörengücü'ne niye atandı, dikkatle takip edeceğiz'. Bu ister istemez bir insanı rahatsız eder. Stres yaptırır. Maçın içinde bize verilen penaltıya bakalım. Eski hakemler, futbolun içindekiler bize verilen penaltıya, penaltı diyorsa ben giderim Oğuzhan Aksu'dan özür dilerim. Bizim yüzde 100 penaltımız var. Vermiyorsun VAR çağırıyor. Ondan sonra veriyorsun. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Mağlubiyeti hakeme falan bağlamak istemiyoruz. Bugünkü mağlubiyet yerine beraberlik alabilirdik. Penaltıyı aldıktan sonra 3-4 dakika vardı. Orada sonucu alabilirdik. Belki 4-3 öne geçebilirdik ama bakıldığı zaman, hakemler boşuna konuşulmuyor demek ki. Bu paylaşım yapıldıktan sonra gelip maç yönetiyorsun. Türk futbolunun yakasını bırakın. Sizin verdiğiniz, vermediğiniz kararlar bizleri etkiliyor. Benim ekibim var, futbolcularım var, yönetim var, kulüp var senin verdiğin ya da vermediğin kararlarla bizim geleceğimiz etkileniyor. Kariyerimiz etkileniyor. Bırakın ağabey, Türk futbolunun yakasını bırakın. İnanmadığın bir pozisyona sen penaltıyı veriyorsun. Bizim penaltıyı direkt veremiyorsun. Direkt versen o paylaşımla üstüne gelecekler senin. 'Zaten demiştik' diyecekler diye o cesareti gösteremiyorsun. Sonra VAR'dan veriyorsun o penaltıyı. Üstünden atıyorsun yani. Süper Lig'e yabancı hakem isteniyor ya, burası üvey evlat değil. Burası da çok ciddi imkanlarla sağlanan. Futbolcular transfer edilen, ciddi rakamlar harcanan bir lig. Süper Lig'in bir altı. Bugünkü maçı Süper Lig'de de kolay kolay bulamazsınız. Ben bugün maçı konuşmak isterdim ama maçı konuşamadık maalesef" ifadelerini kullandı.

Sözeri: \'Türk futbolunun yakasını bırakın\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sözeri: 'Türk futbolunun yakasını bırakın' - Son Dakika

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