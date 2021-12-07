Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor

Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme uzatmayı düşünmediği, Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.
Trabzonspor yerel basınından HaberTS'nin aktardığı bilgiye göre; Kadıoğlu, koyu Trabzonsporlu ve Trabzon asıllı olan ailesinden dolayı Bordo-Mavili takıma sıcak bakıyor.
Trabzonsporlu taraftarlar Ferdi Kadıoğlu hakkında çıkan haberlere olumlu baktı. Taraftarlar Ferdi'nin katkı sağlayacağına inanıyor.
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