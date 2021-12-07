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Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor - Son Dakika

Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor

07.12.2021 12:12

Vitor Pereira'nın gelişiyle düzenli oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme uzatmayı düşünmediği, Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

AİLE FAKTÖRÜ

Trabzonspor yerel basınından HaberTS'nin aktardığı bilgiye göre; Kadıoğlu, koyu Trabzonsporlu ve Trabzon asıllı olan ailesinden dolayı Bordo-Mavili takıma sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

TARAFTAR İSTİYOR

Trabzonsporlu taraftarlar Ferdi Kadıoğlu hakkında çıkan haberlere olumlu baktı. Taraftarlar Ferdi'nin katkı sağlayacağına inanıyor.

Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor

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Son Dakika Spor Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor - Son Dakika
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