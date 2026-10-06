Sözleşmesi geçen hafta 2028'e uzatılan Sait Karafırtınalar, Fethiyespor'dan ayrıldı - Son Dakika
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Sözleşmesi geçen hafta 2028'e uzatılan Sait Karafırtınalar, Fethiyespor'dan ayrıldı

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Sözleşmesi geçen hafta 2028\'e uzatılan Sait Karafırtınalar, Fethiyespor\'dan ayrıldı
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Fethiyespor, sözleşmesi geçen hafta 2028'e kadar uzatılan teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı. Ligde oynadığı 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 4 puanla 14'üncü sırada kaldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilip 4 puanla 14'üncü sırada kalan Fethiyespor'da geçen hafta sözleşmesi 1 yıl uzatılan teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı. Ligde oynadığı 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabilen lacivert-beyazlılarda tecrübeli teknik adamın Fethiyespor macerası bu sezon kısa sürdü. Yönetim geçen hafta masaya oturduğu Karafırtınalar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.

Geçen sezon ilk yarının sonlarına doğru Selahaddin Dinçel'in yerine göreve gelen Karafırtınalar, Ziraat Türkiye Kupası da dahil lacivert-beyazlılarla 25 maça çıktı. Fethiyespor 2025-2026 sezonunun Karafırtınalar yönetiminde 13'üncü sırada tamamladı. Bu sezona üst sıralar hedefiyle başlayan Fethiyespor şu ana kadar beklediği sonuçları alamadı. Taraftarlar iç sahadaki son Karacabey Belediyespor yenilgisinin ardından takıma tepki göstermişti. Muğla temsilcisi yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Gaziemirspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Sait KarafırtınalarFethiyesporFutbolSporSon Dakika

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