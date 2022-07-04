Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir - Son Dakika
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Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir

04.07.2022 16:27

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratındaki özel madde gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki futbolcunun bir sezonda en 1500 dakika A Takım'da oynama zorunluluğunun bulunduğu iddia edildi. Arda'nın bu süreden az forma giymesi halinde 5 milyon euroya serbest kalabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmenin detayları belli oldu. 17 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan özel bir madde ise dikkat çekti.

HER SENE SERBEST KALMA BEDELİ ARTIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ise şöyle: 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon euroya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.

SÖZLEŞMESİNDE OYNAMA ZORUNLULUĞU VAR

Kanarya'nın büyük yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1500 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Bu da 18 maça denk geliyor. Eğer Arda Güler bu süreden az forma giyerse sözleşmesinde bulunan özel madde devreye girecek ve o zaman 5 milyon euro'ya serbest kalacak.Arda ve babası bunu sözleşmeye özel madde olarak koydurttular ve futbolcunun oynama garantisini yükselttiler.Eğer Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse sözleşmede bulunan serbest kalma bedelleri ise bir anda devre dışı kalacak.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir - Son Dakika
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