Spor

Spalletti: Galatasaray'a Karşı Oynamak Mutluluk

16.02.2026 22:39
Juventus'un teknik direktörü Spalletti, Galatasaray'a karşı oynamanın kendileri için mutluluk olduğunu belirtti.

JUVENTUS Teknik Direktörü Luciano Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk'u biliyoruz. Nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli. Biz buraya bu maçı oynama geldik. Çok da mutluyuz. Bu tür bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray'a karşı oynamayı baskı olarak görmüyoruz, mutluluk olarak görüyoruz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım" dedi.

İtalyan ekibi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin olağanüstü kaliteleri olduğuna değinen Luciano Spalletti, "İkisi de son derece güçlü futbolcular. Özellikleri birbirinden farklı. Daha önce televizyonda verdiğim röportajda söyledim. Her iki futbolcu da ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyorlar. İkisi de forvet olarak ceza sahası içinde nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Biri kaos yapıyor. Diğeri de o kaostan nasıl yararlanacağını biliyor. İkisinin de olağanüstü kaliteleri var. Mümkün olduğunda onları toptan uzak tutmaya çalışacağız. Oynarlarsa bize güçlük çıkarabilirler" sözlerini sarf etti.

'GALATASARAY'IN BÜTÜN TERCİHLERİNE HAZIR OLMALIYIZ'

Maçı Galatasaray yarı sahasında oynamak istediklerini dile getiren Spalletti, "Galatasaray'ın bütün tercihlerine hazır olmalıyız. Bu tercihler sonucunda koas olacak. Bu da onların avantajı olacak. Biz de kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. Nasıl maçı kazanacaksınız korkusuyla sahaya gelemeyiz. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmaya çalışacağız. Onların yarı sahasında maçı oynamayı amaçlıyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu" şeklinde konuştu.

'BURADA HANGİ DÜZEYDE OLDUĞUMUZU GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Galatasaray karşısında hangi seviyede olduklarını göstermeye çalışacaklarını aktaran İtalyan teknik adam, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk'u biliyoruz. Nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli. Biz buraya bu maçı oynama geldik. Çok da mutluyuz. Bu tür bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray'a karşı oynamayı baskı olarak görmüyoruz, mutluluk olarak görüyoruz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım. Çünkü bu stadyumun ışıkları maskelerin de içine geçiyor. Bir zorluk yapıyor. Hatta mantaliten, zihniyetin bile okunuyor. Bunu saklayamayız. Biz maçımızı kazanmak için oynayacağız" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

