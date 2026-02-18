Spalletti: 'Kalitemizi gösteremedik' - Son Dakika
Spalletti: 'Kalitemizi gösteremedik'

18.02.2026 01:14
Juventus'un hocası Spalletti, Galatasaray karşısında basit hatalarla mağlup olduklarını belirtti.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında kalitelerini gösteremediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 5-2'lik skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu. Bu tarz maçlarda basit hatalarla her şeyin olabileceğini ifade eden Spalletti, "Bizler de bu basit hataları fazlasıyla yaptık. Kırmızı kart da durumu iyice zorlaştırdı" diye konuştu.

Kazanamadıkları son 4 resmi maçta 13 gol yemelerinin hatırlatılması üzerine İtalyan teknik adam, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Bir şekilde maçı yönetmemiz lazım. Yaptığımız iyileştirmeler kalite içindi. Ancak bu akşam, pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Üstelik de basit hatalar yaptık. Karakterimiz açısında geri adım attık" şeklinde konuştu.

Kırmızı kartla oyun dışı kalan Juan Cabal'ın başarılı bir futbolcu olduğunu aktaran Luciano Spalletti, "Cabal'ın bu hataları yapması, sorumlulukları yüklenmesi konusunda istendiği reaksiyonu gösteriyor ama kendini kontrol edemiyor. İki kartın arasında çok az zaman vardı. Bedelini çok ağır ödedi. Kırmızı karttan sonra gol atabilmek için elimizden geleni yaptık ama durum daha da kötüleşti. Bu gollerin rövanşını almak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından kaygılı olmadığını söyleyen Spalletti, "İşin başındayım. Geldiğimde de kaygılı değildim. Bu durumlar düzeltilmek zorunda. Belirli deneyimlerin üzerine temel oluşturmamız gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı hataları yapmamaları gerektiğini vurgulayan 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Son maçlarda hatalar yaptık. Bu akşamdan önce de goller yedik. Bizim tarafımızda hafiflik söz konusuydu. Bu konuları değerlendirmemiz lazım. Sadece bu akşamı da değil. Bazı hikayeler yaşandı. Rakip takımlar da bize sorun çıkarmayı başardılar. Bu nedenle düzenleme yapmamız lazım. Rakiplerin üzerimize gelmesini ve gol atmalarını engellemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Luciano Spalletti, milli futbolcu Kenan Yıldız için ise, "Kenan aslında iyi. Sorumluluk sahibi, yükleri sırtlanabiliyor, önemli görevleri alabiliyor. Rakiplerinin kalitesini bilerek oynadı, çok gayret sarf etti, sonra yoruldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
