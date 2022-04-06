Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi! - Son Dakika

Manchester City- Atletico Madrid maçını anlatan Erman Yaşar, aldığı tuhaf eleştiriyi sosyal medyadan paylaştı. Yaşar, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından İlkay Gündoğan'a "İlkay Gündoğan" dediği için eleştirildi.

"O BİR ALMAN"

YouTube'daki maç özetinin altına bir takipçi, "Elin yabancısına İlkay diye hitap etmek gereksiz. Bizden olsaydı bizi seçerdi. Alman bayrağına hizmet eden Alman, Türk bayrağına hizmet eden Türk'tür" yorumu bıraktı.

"NE DİYEYİM?"

Gelen tepkiyi sosyal medyadan paylaşan Erman Yaşar, "Ne diyeyim Schweinsteiger mi diyeyim?" diye cevap verdi. Sosyal medyada 'Medya devi' lakabı takılan ünlü spikerin bu göndermesine beğeni yağdı.