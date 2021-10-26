Üye Girişi
100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi - Son Dakika

100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi

26.10.2021 20:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen için bir tören gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen için bir tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Şahika Ercümen sayesinde bugün haklı bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Milli sporcunun rekoru, Cumhuriyetin 98. yılı ve kahraman Mehmetçikler için kırdığını vurgulayan Yazıcı, "Bu gururu bizlere yaşatan milli sporcumuz serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum." dedi.

Milli sporcu Ercümen de rekor kırdığı için mutlu ve gururlu hissettiğini belirtti.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği dalış sporuna güçlü şekilde dönerek yarışmalara katıldığını aktaran Ercümen, "Bugün tüm emeklerimizin karşılığını aldığımız bir gün. Benim için pek çok anlamı var. Her şeyden önce Cumhuriyetimize ithafen 98 metrenin üzerinde dalış gerçekleştirerek, rekor kırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu, hem kadınlar hem de erkekler rekorunun üzerindeydi. Bu rekoru 2015 senesinde kırmayı denemiştik ama o gün kısmet olmamıştı. Altı sene sonra tekrar denedim. Rekoru bugün kocaman bir ekiple kırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yazıcı, Ercümen'e plaket ve çiçek takdim etti.

100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi

Şahika Ercümen, Milli Sporcu, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı 20:16 ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi 19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi
AK Partili Dağ, Irak ve Suriye'ye asker göndermeye 19:07 AK Partili Dağ, Irak ve Suriye'ye asker göndermeye "hayır" diyen CHP'yi eleştirdi Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı 18:05 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı         
20:33
Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı         
20:00
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var         
19:47
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin         
18:51
Beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti Beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti         
18:24
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 21:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: 100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement