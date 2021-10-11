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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Son Dakika

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

11.10.2021 18:17
19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 22 ve 58. dakikalarda Yiğit Emre Çeltik, 39. dakikada Polat Yaldır ve 71. dakikada Polat Abay kaydetti.

Millilerin, 8 Ekim Cuma günü Kuzey Makedonya ile oynadığı özel maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Makedonya, Futbol, Üsküp, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Son Dakika Spor


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