19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 22 ve 58. dakikalarda Yiğit Emre Çeltik, 39. dakikada Polat Yaldır ve 71. dakikada Polat Abay kaydetti.

Millilerin, 8 Ekim Cuma günü Kuzey Makedonya ile oynadığı özel maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.