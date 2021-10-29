2022 CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak

İzmir'in Selçuk ilçesi, 2022 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona Selçuk Belediyesi ve TVF'nin destekleri ile SWS Organizasyon tarafından 14-17 Temmuz 2022 tarihlerinde plaj voleybolunun merkezlerinden biri haline dönüşen Pamucak Plajı'nda düzenlenecek.

Avrupa'nın en iyi 20 yaş altı oyuncularının mücadele edeceği organizasyona katılımın yüksek olması bekleniyor. Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda bu yıl 20 yaş altı, 2020'de 18 yaş altı ve 22 yaş altı Avrupa şampiyonaları düzenlenmişti.