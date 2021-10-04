29 Ekim Cumhuriyet Kupası açılışı yapıldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda, U11 ve U12 futbol takımları mücadele etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nın açılış vuruşunu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı. Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen turnuvaya, 12 kulübün U11 ve U12 yaş kategorilerindeki 20 takımı katıldı. Açılışa Kepez Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Metin Bulut, Saha Komiserleri Genel Başkanı Hüseyin Doğan, Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Antalya İl Hakem Kurulu Temsilcisi Ahmet Turan ve Antalya Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Şakir Filiz katıldı.

"Cumhuriyet bu çocuklar için kuruldu"

Futbolcu çocuklarla selamlaşarak sahadaki yerini alan Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından final maçlarının 29 Ekim'de yapılacağı turnuvanın temsi başlama vuruşunu yaptı. Konuşmasında Cumhuriyet'in herkesten önce çocuklara ait olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Bundan 98 yıl evvel başta Gazi Mustafa Kemal Atatük olmak üzere, Cumhuriyeti kuran kadro, işte bu gençlerimize bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti armağan etmek için mücadele etti. Merkezinde spor olan bu etkinlikle kutluyoruz" diye konuştu. - ANTALYA