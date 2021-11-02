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A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Eskişehir'de Kosova'yı ağırlayacak - Son Dakika

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Eskişehir'de Kosova'yı ağırlayacak

02.11.2021 10:20
A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Eskişehir'de Kosova'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki ilk maçında yarın Eskişehir'de Kosova ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki ilk maçında yarın Eskişehir'de Kosova ile karşılaşacak.

28. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası, 11-29 Ocak 2023 tarihlerinde Polonya ve İsveç'te düzenlenecek, milliler şampiyona için grup elemelerinde ilk maçını Kosova'ya karşı yapacak.

Türkiye-Kosova maçı, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Başantrenör İlker Şentürk yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yunus Özmusul, Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş, Sarp Seymen, Can Çelebi, Durmuş Ali Tınkır, Yiğit Eröz, Uğur Erceylan (Spor Toto), Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Genco İlanç, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Taner Günay, Yaşar Erdem Ateş, Mehmet Demirezen (Eskişehir Ormanspor), Samet Kanberoğlu, Gürkan Soğukpınar, Ozan Erdoğan (Beykoz Belediyespor), Orhan Sirgeligil (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Halil İbrahim Öztürk (HC Metalurg) Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Onur Ersin, Özgür Sarak (K.R.Cocks), Cemal Kütahya (CSU Suceava), Görkem Biçer (TV Grosswallstadt), Koray Ayar (TSW Hannover), Ömer Lütfi Acar (DJK Sf Budenheim).

Eskişehir, Hentbol, Kosova, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Eskişehir'de Kosova'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Eskişehir'de Kosova'yı ağırlayacak - Son Dakika
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