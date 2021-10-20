A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan maçında destek bekliyor

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, taraftarlardan destek istedi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Kıragası, karşılaşmanın herkese ücretsiz olduğuna dikkati çekerek, "Koşullara uyan herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü bu kızlar ülkeyi temsil ederken desteği arkalarında hissetmek istiyorlar. Maça gelen kimse asla pişman olmayacak çünkü çok keyifli bir oyun izleyecek." dedi.

Yarınki rakipleri Bulgaristan ile daha önce bir hazırlık maçı yaptıklarını ve rakiplerini 3-1 yendiklerini hatırlatan Kıragası, "Hem o maçı analiz ettik hem Bulgaristan'ın son oynadığı Almanya maçını inceledik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda da topun bizde kalabileceğini, topa sahip olduktan sonra 3. bölge varyasyonlarını yapabileceğimizi analiz ettik. Ona göre bir oyun kurgusu oluşturduk. Bu maçta oyunculardan istediğimiz şey topun bizde kalması ve set oyunu oynamak. Yön değiştirmeleri çok pozitif bir şekilde yapıp, sonuca gitmek istiyoruz. Bir sıkıntı ve aksilik olmazsa oyun planımızı başarıyla uygulayıp iyi bir sonuç alacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin kadın futbol takımı kurmasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Kıragası, "Kadın futbolu adına çok kıymetli zamanlar yaşıyoruz. Hem kadın futbolunun profesyonel camialarda adının anılması ve yatırım yapılması hem milli takımda alınan sonuçlarla paralel şekilde bu işin devam ediyor olması çok kıymetli. Milli takım bir vitrin. Biz kadın futbolumuzu iyi yansıtabilirsek daha fazla dikkat çekeceğiz. Yapılan yatırımlar artacak. Şimdi yapılması gereken en önemli nokta altyapıya önem vermek ve oyuncu havuzunu genişletmek." değerlendirmesinde bulundu.