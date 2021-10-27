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Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık - Son Dakika

Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık

27.10.2021 11:12
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaptı. Unutamadığı anısını anlatan Avcı, Rizespor'da futbol oynadığı dönemde deplasman maçına gittikleri otobüsle geçirdikleri kazayı anımsatarak "Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Allah'a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık" dedi.

Süper Lig'de zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Cuma günü konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçı öncesi TSYD Trabzon Dergisi'ne Rize ve Trabzon, Rizespor ve Trabzonspor üzerine samimi açıklamalarda bulundu.Komşu kentlerin benzerliklerine yönelik soruya Avcı, "Yörenin insanları aslında birbirine çok yakın. İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Şehir olarak tabii ki Trabzon şehrinin büyük bir şehir olması şehri daha farklı kılıyor. Futbol açısından baktığımda da orada futbol oynamış, burada da teknik adamlık yapıyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum" yanıtını verdi.'ARKADAŞLIKLARIN EN GÜZELİNİ YAŞATAN İKİ ŞEHİR'"İki şehir sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusu üzerine konuşan Avcı "Hayatımda iki kere İstanbul dışına çıktım, biri futbolcu olarak Rizespor'a, diğeri teknik adam olarak Trabzon'a. Benim için ikisi de çok güzel. İyi anıların olduğu, dostlukların olduğu, samimiyetin olduğu, 30 sene evvel de, bugün de aynı duygularla beraber olduğumuz arkadaşlıkların en güzelini yaşatan iki şehir" dedi.'RİZE İLE TRABZON ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ OLUŞTURACAĞIM'Rizespor'un 1'inci lige çıkması ve şampiyonluklarında Trabzonspor'dan transfer edilen oyuncuların yer aldığı, Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarında da Rize'den minibüslerle gelen taraftarların desteğinin hatırlatılması üzerine Avcı, yeniden bu havanın yakalanması temennisinde bulundu. Avcı, "Bunlara umarız biz vesile oluruz. Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; "Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum" dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Bence duygular da aynı şekilde. Birbirine yakın yörenin insanları, hakikaten birbirine yakın duygu ve düşünceleri var. Eskide kalmış, geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın bence hiçbir anlamı yok" diye konuştu.BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE RİZE'YE YOLCUYUKRizespor'daki anılarını paylaşan Avcı, "Üst düzey bağlıydık birbirimize. Zaten saha içinde çok iyi anlaşıyorduk, saha dışında da sürekli beraberdik ve maddi- manevi çok şeyleri paylaşıyorduk. O zaman tesis kavramı yoktu. Mesela bu o dönemde vardı. Tesisin içinde tesis mi diyeyim ona artık lojman mı diyeyim yani orada o kadar içten günlerimiz geçiyordu ki, her şeyi beraber yapıyorduk. O arkadaş gurubunda açıkçası fazla para yoktu. Ortaklaşa bir şeyler alır veya dışarıdan yaptırıp, bölüşerek yiyorduk. Ama çok samimi ve eğlenceli, unutulmaz günlerdi. Trabzon'da uçaktan inip, belediye otobüsüyle 1'inci Lig (şimdinin Süper Lig) futbolcusu olarak Rize'ye gittiğimi hatırlıyorum. Bazen acele olunca taksi tutup gittiğim de vardır. Bu bugün olur mu, olmaz yani!" şeklinde konuştu.İLK DEPLASMANDATRAFİK KAZASI

Rizespor'da oynadığı dönemde unutamadığı anısını da aktaran Avcı, deplasman maçına gittikleri otobüsle Trabzon'da geçirdikleri kazayı anımsattı. Avcı, "Rizespor'da transfer olduktan sonra ilk deplasman maçına giderken aslında olumsuz bir şey gibi gözüken ama sonunda olumluya dönen bir kaza yapmıştık. Denizli deplasmanı ilk maçımız. Denizli deplasmanına giderken otobüs Of'ta devrildi. Biz otobüsün içerisindeyiz. Öyle eşofmanlarımız falan yok. Ben de kot gömlek var, onda başka bir ceket var falan öyle gidiyoruz deplasmana. Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Herkes birbirine soruyor 'bir şey var mı bir şey var mı?' diye. Allah'a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık" dedi.


- Trabzon
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık
Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Trabzon, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı: Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık - Son Dakika
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