Üye Girişi
Ali Koç: Ben başkandan önce taraftarım - Son Dakika

Ali Koç: Ben başkandan önce taraftarım

18.10.2021 03:42
Ali Koç: Ben başkandan önce taraftarım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor deplasmanı dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzon spor deplasmanı dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, "1-2 ay içinde alacağımız öyle önemler var ki, bütün soru işaretlerini minimize edecek, insani hatadır denilecek önlemleri hemen gündeme sokabiliriz" dedi.

"SİSTEMİN KENDİNİ KEŞFEDEREK İCAT ETMESİ LAZIM"

Hakem hatalarının tamamen sistemsel bir sorunun sonucu olduğuna vurgu yapan Koç, "Bu böyle devam edemez. Geçen sezon Konyaspor maçında da hakkımız yenmişti ve sesimizi çıkarmadık, yine aynı hakem. 11'e 11 bu maçı kaybetmemiz, 3 puanı kaybetmemiz imkansıza yakındı. Çok motive hazırdık. 23 dakika gördünüz. Başka liglerde oynatılan bir pozisyonu burada büyük şevkle sarı kart vermesi, sahadaki vücut lisanı, bizim oyuncularımıza olan yaklaşım tarzı ile rakibimize olan yaklaşımı insana çok şey sorgulattırıyor. Maçtan sonra özetleri de izleyebildik. Maçtan sonra olup bitenleri de takip ettikten sonra bu daha netleşiyor. Valencia'ya çizgide bir hareket var, sarı kart verse olay yatışacak, iki oyuncu birbirine giriyor ve iki sarı kart çıkıyor. 23'üncü dakikadan sonra maç bitti. Maç 10-12'ye dönüştü. Biz Fenerbahçe olarak hakkımızı korumak zorundayız. Bu camia hakkını korumayı iyi bilir. Ben bir şey söylerken büyük resmi konuşmaya çalışıyorum. Adil rekabet geldiğinde en büyük faydayı Fenerbahçe sağlayacak. En çok hakkı yenen kulüp olarak en çok faydayı biz sağlayacağız. 100 milyar TL'ye yakın bahis oynanıyor. Bununla alakası var mı sonuna kadar araştırılmalı. FETÖ hala bu işin içinde mi? En derin noktasına kadar bakılmalı. Fenerbahçe taraftarı gece buraya geliyorsa, bizler 3 Temmuz'daki ruh haline dönüp kendi hakkımızı kendimiz korumak zorundayız diyorsak burada büyük bir sıkıntı var. Benim gibi sakin ve yapıcı bir adam, futbolun çıkarları için mücadele eden bir insan bu noktaya geliyorsa bunun dibine inilmesi lazım. Federasyon başkanı demiyorum, MHK başkanı demiyorum sistemin kendini keşfederek icat etmesi lazım" açıklamasında bulundu.

"ŞEFFAF BİR YAPI KURULMASI GEREKİYOR"

Şeffaf bir yapı için çalışmalar yaptıklarını ve önlemler aldıklarını belirten Koç, "Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu. Hepimizi o temsil ediyor. Tüm kulüplerin rahatsız olduğu hakem camiası hakkındaki rahatsızlık iletildi. Çarşamba günü bir toplantı daha var. İki taraf isimler belirleyecek ve komisyon kurulacak. Kısa vadede, orta vadede ve önümüzdeki yıllarda mantıkla anlaşılması güç sistemin nasıl en doğru şekilde dizayn edileceğiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Öyle bir noktaya geldik ki bunun derinlemesine incelenmesi gerekiyor. O nedenle bir çalıştay yapılacak. Herkesi anında değiştiremeyeceğinize göre yeni yapısal önlemler ve uygulamalar, sistemler, adına ne derseniz deyin hakem atamalarının, puanlarının, gözlemci atamalarının ve puanlamalarının şeffaf bir şekilde yapılmasına kadar camiada ahbap çavuş ve akrabalık ilişkilerini temizleyene kadar bir dizi önlemlerin alınması gerekiyor. 1-2 ay içinde alacağımız öyle önemler var ki, bütün soru işaretlerini minimize edecek, insani hatadır denilecek önlemleri hemen gündeme sokabiliriz" diye konuştu.

"BIÇAK KEMİĞE ÖYLE BİR DAYANDI Kİ ÇOĞUNLUK İSTERSE YABANCI HAKEME DE SICAK GÖZLE BAKMAK LAZIM"

Yabancı hakem konusundaki düşünceleri sorulan Ali Koç, "Utanırım, üzülürüm demiştim. Benim kafamda saydığım önlemlerde bu yok. Ama bıçak kemiğe öyle bir dayandı ki çoğunluk isterse buna da sıcak gözle bakmak lazım. Şunu söylemek istiyorum, bunu yakın zamanda Sayın Ağaoğlu da söyledi, başka başkanlar da söyledi. Ne olursa olsun değişmeyen tek şey hakemler. MHK değişiyor, kurul değişiyor, hocalar, başkanlar herkes değişiyor. Ama bu insanlar değişmiyor. Federasyonda şöyle bir sorun var. Ben söyleyince yapacakları varsa da yapmayacak duruma geliyorlar. Bunlar federasyonu da yerler. Nihat Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini ben de biliyorum. Ama altına hakim olması lazım. Zekeriya Alp çok dürüst dediler. Ben de dürüstlüğüne kefilim. Serdar Bey'i tanımıyorum. Onun için de çok dürüst diyorlar. Ama altın dürüst değilse, üstün dürüst olmasının ne faydası var. Radikal şeyler söylüyorum. Bunu yapıcı kulakla dinlemelerini rica ediyorum. Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmemelerini şiddetle öneriyorum. Bu sorunları büyük resmi görerek, omuz omuza, kulüplerin, hakemlerin, federasyonun, sistemin, marka değerinin kazanacağı noktaya getirmek hiç zor değil. Tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok.  Yurt dışında işleyen modeller var. Yeter ki arzu, irade olsun. Bu iş böyle gitmez. Her şey incelenmeli" şeklinde konuştu.

"80 MİLYON İNSAN YAŞIYOR BURADA 50 TANE VAR UZMANI ÇIKARTAMIYORUZ"

Sahada görev yapan hakem ile VAR hakemlerinin farklı olması gerektiğine değinen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Kim nedir, nereyle ilişkisi vardır. Nasıl atanmıştır. Hakemler var, 8 senedir üst klasman hakemi 5 maç almış. Hakem var, 10-15 senedir 150 maç almış. Üst klasman hakemiyse neden maç almıyor. Maç alacak kapasitede değilse neden üst klasman hakemi. Bunları sormamız lazım. Temsilciler rapor yazıyorlar. Rapor yazarlarken hiç müdahale ediliyor mu ' Bir temsilci raporu bitirmeden gidip bir yerden icazet alıyor mu ' Gözlemciler neden 3, 4 tane olmasın. 2 tanesi sahada olsun, 2'si televizyondan seyretsin. Bazı ülkelerde sadece televizyondan seyrediyorlar. VAR hakemi ile saha hakemi ayrı olsun. 90 dakika koşamayabilirsin ama VAR uzmanı olabilirsin. VAR'ı uzmanlık alanına getirmek lazım. Adam cumartesi günü maç yönetiyor. Deplasmandan geç saatte geliyor. Ondan sonra ertesi gün VAR'a veriliyor. Ne bulunmaz Hint kumaşıymış arkadaşlar. 80 milyon insan yaşıyor burada 50 tane VAR uzmanı çıkartamıyoruz."

"CEZAYI HAK EDECEK DE BİR ŞEY DEMEDİM, DURUM TESPİTİ YAPIYORUM"

Ceza hak edecek bir şey yapmadığını da sözlerine ekleyen Ali Koç, "Trabzon'da da söyledim. Er ya da geç olacak. Bunlar şimdi Ali Koç'a nasıl ceza veririz diye düşünüyordur. Cezayı hak edecek de bir şey demedim. Saygısızlık da etmedim, hakaret de etmedim. Durum tespiti yapıyorum. Federasyon bu işi çözmek istiyorsa ki arkadaşlarımızın federasyonla yaptığı görüşmelerde çok olumlu anlamda irade gösterdikleri söyleniyor. Yöntem çok kolay" diye konuştu.

"BEN BAŞKANDAN ÖNCE TARAFTARIM"

Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben başkandan önce taraftarım. Biz ne yaparsak beraber yapacağız. Beraber kazanıp, beraber kaybedeceğiz. Çimcisinden futbolcusuna, Arda Güler'inden Gustavo'suna, Mesut Özil'inden Ali Koç'una taraftarlara… Buramıza kadar geldi. Bazı spor yorumcuları var. Bazıları sahip çıkıyor, bazıları hakkımızın yenildiği hafta hiçbir şey söylemiyorlar. Sezon bitince en çok Fenerbahçe zarar gördü diyorlar. Ama maçlar oynanırken ses çıkartmıyorlar. Dolayısıyla artık külahları değiştirmenin zamanı geldi. Bakalım, hayırlısıyla ne olacak."

- İstanbul

Sabiha Gökçen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç: Ben başkandan önce taraftarım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece 00:27 Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş 23:32 Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu 23:18 Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu
Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın 22:13 Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi 20:50 Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor 19:35 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz 17:24 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu 16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu

Son Dakika Haberleri
19:34 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
19:08 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı         
00:37
Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü         
23:43
Sting'e yaptığı dansla ünlenen oryantal Nuran Sultan'ın son hali şaşkına çevirdi Sting'e yaptığı dansla ünlenen oryantal Nuran Sultan'ın son hali şaşkına çevirdi         
23:25
Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı         
22:29
Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?         
22:05
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler         
10:16
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 04:53:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç: Ben başkandan önce taraftarım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement