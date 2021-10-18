Ali Koç: Ben başkandan önce taraftarım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzon spor deplasmanı dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, "1-2 ay içinde alacağımız öyle önemler var ki, bütün soru işaretlerini minimize edecek, insani hatadır denilecek önlemleri hemen gündeme sokabiliriz" dedi.

"SİSTEMİN KENDİNİ KEŞFEDEREK İCAT ETMESİ LAZIM"

Hakem hatalarının tamamen sistemsel bir sorunun sonucu olduğuna vurgu yapan Koç, "Bu böyle devam edemez. Geçen sezon Konyaspor maçında da hakkımız yenmişti ve sesimizi çıkarmadık, yine aynı hakem. 11'e 11 bu maçı kaybetmemiz, 3 puanı kaybetmemiz imkansıza yakındı. Çok motive hazırdık. 23 dakika gördünüz. Başka liglerde oynatılan bir pozisyonu burada büyük şevkle sarı kart vermesi, sahadaki vücut lisanı, bizim oyuncularımıza olan yaklaşım tarzı ile rakibimize olan yaklaşımı insana çok şey sorgulattırıyor. Maçtan sonra özetleri de izleyebildik. Maçtan sonra olup bitenleri de takip ettikten sonra bu daha netleşiyor. Valencia'ya çizgide bir hareket var, sarı kart verse olay yatışacak, iki oyuncu birbirine giriyor ve iki sarı kart çıkıyor. 23'üncü dakikadan sonra maç bitti. Maç 10-12'ye dönüştü. Biz Fenerbahçe olarak hakkımızı korumak zorundayız. Bu camia hakkını korumayı iyi bilir. Ben bir şey söylerken büyük resmi konuşmaya çalışıyorum. Adil rekabet geldiğinde en büyük faydayı Fenerbahçe sağlayacak. En çok hakkı yenen kulüp olarak en çok faydayı biz sağlayacağız. 100 milyar TL'ye yakın bahis oynanıyor. Bununla alakası var mı sonuna kadar araştırılmalı. FETÖ hala bu işin içinde mi? En derin noktasına kadar bakılmalı. Fenerbahçe taraftarı gece buraya geliyorsa, bizler 3 Temmuz'daki ruh haline dönüp kendi hakkımızı kendimiz korumak zorundayız diyorsak burada büyük bir sıkıntı var. Benim gibi sakin ve yapıcı bir adam, futbolun çıkarları için mücadele eden bir insan bu noktaya geliyorsa bunun dibine inilmesi lazım. Federasyon başkanı demiyorum, MHK başkanı demiyorum sistemin kendini keşfederek icat etmesi lazım" açıklamasında bulundu.

"ŞEFFAF BİR YAPI KURULMASI GEREKİYOR"

Şeffaf bir yapı için çalışmalar yaptıklarını ve önlemler aldıklarını belirten Koç, "Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu. Hepimizi o temsil ediyor. Tüm kulüplerin rahatsız olduğu hakem camiası hakkındaki rahatsızlık iletildi. Çarşamba günü bir toplantı daha var. İki taraf isimler belirleyecek ve komisyon kurulacak. Kısa vadede, orta vadede ve önümüzdeki yıllarda mantıkla anlaşılması güç sistemin nasıl en doğru şekilde dizayn edileceğiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Öyle bir noktaya geldik ki bunun derinlemesine incelenmesi gerekiyor. O nedenle bir çalıştay yapılacak. Herkesi anında değiştiremeyeceğinize göre yeni yapısal önlemler ve uygulamalar, sistemler, adına ne derseniz deyin hakem atamalarının, puanlarının, gözlemci atamalarının ve puanlamalarının şeffaf bir şekilde yapılmasına kadar camiada ahbap çavuş ve akrabalık ilişkilerini temizleyene kadar bir dizi önlemlerin alınması gerekiyor. 1-2 ay içinde alacağımız öyle önemler var ki, bütün soru işaretlerini minimize edecek, insani hatadır denilecek önlemleri hemen gündeme sokabiliriz" diye konuştu.

"BIÇAK KEMİĞE ÖYLE BİR DAYANDI Kİ ÇOĞUNLUK İSTERSE YABANCI HAKEME DE SICAK GÖZLE BAKMAK LAZIM"

Yabancı hakem konusundaki düşünceleri sorulan Ali Koç, "Utanırım, üzülürüm demiştim. Benim kafamda saydığım önlemlerde bu yok. Ama bıçak kemiğe öyle bir dayandı ki çoğunluk isterse buna da sıcak gözle bakmak lazım. Şunu söylemek istiyorum, bunu yakın zamanda Sayın Ağaoğlu da söyledi, başka başkanlar da söyledi. Ne olursa olsun değişmeyen tek şey hakemler. MHK değişiyor, kurul değişiyor, hocalar, başkanlar herkes değişiyor. Ama bu insanlar değişmiyor. Federasyonda şöyle bir sorun var. Ben söyleyince yapacakları varsa da yapmayacak duruma geliyorlar. Bunlar federasyonu da yerler. Nihat Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini ben de biliyorum. Ama altına hakim olması lazım. Zekeriya Alp çok dürüst dediler. Ben de dürüstlüğüne kefilim. Serdar Bey'i tanımıyorum. Onun için de çok dürüst diyorlar. Ama altın dürüst değilse, üstün dürüst olmasının ne faydası var. Radikal şeyler söylüyorum. Bunu yapıcı kulakla dinlemelerini rica ediyorum. Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmemelerini şiddetle öneriyorum. Bu sorunları büyük resmi görerek, omuz omuza, kulüplerin, hakemlerin, federasyonun, sistemin, marka değerinin kazanacağı noktaya getirmek hiç zor değil. Tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok. Yurt dışında işleyen modeller var. Yeter ki arzu, irade olsun. Bu iş böyle gitmez. Her şey incelenmeli" şeklinde konuştu.

"80 MİLYON İNSAN YAŞIYOR BURADA 50 TANE VAR UZMANI ÇIKARTAMIYORUZ"

Sahada görev yapan hakem ile VAR hakemlerinin farklı olması gerektiğine değinen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Kim nedir, nereyle ilişkisi vardır. Nasıl atanmıştır. Hakemler var, 8 senedir üst klasman hakemi 5 maç almış. Hakem var, 10-15 senedir 150 maç almış. Üst klasman hakemiyse neden maç almıyor. Maç alacak kapasitede değilse neden üst klasman hakemi. Bunları sormamız lazım. Temsilciler rapor yazıyorlar. Rapor yazarlarken hiç müdahale ediliyor mu ' Bir temsilci raporu bitirmeden gidip bir yerden icazet alıyor mu ' Gözlemciler neden 3, 4 tane olmasın. 2 tanesi sahada olsun, 2'si televizyondan seyretsin. Bazı ülkelerde sadece televizyondan seyrediyorlar. VAR hakemi ile saha hakemi ayrı olsun. 90 dakika koşamayabilirsin ama VAR uzmanı olabilirsin. VAR'ı uzmanlık alanına getirmek lazım. Adam cumartesi günü maç yönetiyor. Deplasmandan geç saatte geliyor. Ondan sonra ertesi gün VAR'a veriliyor. Ne bulunmaz Hint kumaşıymış arkadaşlar. 80 milyon insan yaşıyor burada 50 tane VAR uzmanı çıkartamıyoruz."

"CEZAYI HAK EDECEK DE BİR ŞEY DEMEDİM, DURUM TESPİTİ YAPIYORUM"

Ceza hak edecek bir şey yapmadığını da sözlerine ekleyen Ali Koç, "Trabzon'da da söyledim. Er ya da geç olacak. Bunlar şimdi Ali Koç'a nasıl ceza veririz diye düşünüyordur. Cezayı hak edecek de bir şey demedim. Saygısızlık da etmedim, hakaret de etmedim. Durum tespiti yapıyorum. Federasyon bu işi çözmek istiyorsa ki arkadaşlarımızın federasyonla yaptığı görüşmelerde çok olumlu anlamda irade gösterdikleri söyleniyor. Yöntem çok kolay" diye konuştu.

"BEN BAŞKANDAN ÖNCE TARAFTARIM"

Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben başkandan önce taraftarım. Biz ne yaparsak beraber yapacağız. Beraber kazanıp, beraber kaybedeceğiz. Çimcisinden futbolcusuna, Arda Güler'inden Gustavo'suna, Mesut Özil'inden Ali Koç'una taraftarlara… Buramıza kadar geldi. Bazı spor yorumcuları var. Bazıları sahip çıkıyor, bazıları hakkımızın yenildiği hafta hiçbir şey söylemiyorlar. Sezon bitince en çok Fenerbahçe zarar gördü diyorlar. Ama maçlar oynanırken ses çıkartmıyorlar. Dolayısıyla artık külahları değiştirmenin zamanı geldi. Bakalım, hayırlısıyla ne olacak."

- İstanbul