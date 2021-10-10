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Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi - Son Dakika

Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi

10.10.2021 15:10
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın kapanış töreni Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın kapanış töreni Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Kapanış töreninde 'Sporun enleri' ödül töreni gerçekleştirildi.

Şehzadeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni'ne Manisa Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Manisa Gençlik Spor, Spor Şube Müdürü Ufuk Özlem, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, duayen judo antrenörü Ali Atmaca, eski judo milli takım kaptanı ve İşadamı Abdülaziz Çelik katıldı.

Kapanış gününde yapılan Judo İl Birinciliği'ne 70 sporcu katılım sağlarken, dereceye giren sporculara madalya verildi.

Sporun Enleri ödül töreninde ise Aerobik Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Gençler Judo Dünya 3'üncüsü Hilal Öztürk, Avrupa Grekoromen Avrupa 2'ncisi Servet Angi, Avrupa Ümitler Judo Avrupa 2'ncisi Zilan Erten, Grekoromen Avrupa 3'üncüsü Sercan Keskin ödül alırken, Sporun Enleri 2021'de ödül alan antrenörler ise şöyle oldu: "Süleyman Güngör (Güreş), Mehmet Ali Ekin (Cimnastik), Özlem Akın Ayaz (Judo), Erdal Bağaç (Judo)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basın Sorumlusu Aziz Gül de amatör spora katkılardan dolayı plaketle ödüllendirildi. Sporcu ve antrenörlere plaketleri protokol tarafından takdim edildi.

Öte yandan Amatör Spor Haftası, Manisa'da çok sayıda turnuvalarla coşkuyla kutlandı. İl genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce eskrim, tekvando, karate, badminton, okçuluk, güreş, tenis, basketbol, voleybol, muay thai, hentbol, wushu, masa tenisi, bocce ve futsalda yapılan turnuvalarda sporculara katılım belgeleri ve madalyaları verildi. - MANİSA

Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi
Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, Ekim, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Amatör Spor Haftası, 'Sporun enleri' ödül töreni ile sona erdi - Son Dakika
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