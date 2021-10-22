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Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, "asansör" takım olmak istemiyor - Son Dakika

Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, "asansör" takım olmak istemiyor

22.10.2021 11:50
Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor,

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı bu sezon ilk kez mücadele edeceği Ampute Futbol Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı bu sezon ilk kez mücadele edeceği Ampute Futbol Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu geçen bir sezonun ardından ligi 2. olarak bitirip, Süper Lig'e yükseldiklerini anımsattı.

İlk kez mücadele edecekleri Süper Lig'in zorluğunu bildiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sezon öncesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Takım kadromuzu koruduk ve takviyeler de yaptık. İlk hedefimiz önce ligde misafir olmadığımızı kanıtlamak, sonra da orta sıralarda kendimize yer bulmak olacak. Daha uzun vadede ise çıtayı yükselterek üst sıralara oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde sürüyor, oyuncularımızın moral ve motivasyonları yerinde. Ümitliyim ve oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşarak Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Takımdaki 4 yabancı dışındaki tüm oyuncular Şanlıurfalı altyapıdan gelenlerden oluşuyor. Yabancı ve yerli oyuncular çok iyi bir uyum yakaladılar. Başarılı olacaklarına inanıyorum."

Bebe: "Ligde asansör takımı olmayı düşünmüyoruz"

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe, çok çalışmanın semeresini aldıklarını ve Süper Lig'e çıktıklarını söyledi.

Süper Lig'de kendilerini kabul ettirebilmek çok çalıştıklarını aktaran Bebe, şunları kaydetti:

"Süper Lig kolay bir lig değil, güçlü rakiplerimiz var. Bu zorlu rakiplerle kafa kafaya oynayabilmek için yaklaşık 1,5 ay önce hazırlıklarımıza başladık. Süper Lig'in yeni takımı olarak belki tecrübesiz olabiliriz ama kalitemize inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. İnşallah lige hazır bir şekilde gireceğiz. Son olarak Sierra Leoneli milli futbolcu Foday James Lumeh'ı kadromuza kazandırdık. İnşallah bize önemli bir katkı sağlayacak. Bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz ligde asansör takımı olmayı düşünmüyoruz. Şanlıurfa'ya yakışan bir futbol oynayarak kentimizi en iyi şekilde temsil edip, önce ligde kalıcı olmak sonra da üst sıralara oynamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın hepsinden memnunum, takımdaki başarılarını milli takıma seçilerek kanıtlayacaklarına inanıyorum ve bunun için de çalışmalar yapıyoruz."

Mehmet Kuş: "Desteğimiz sürecek"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise takımlarının başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye olarak imkanları dahilinde takıma maddi manevi destek verdiklerini aktaran Kuş, "Takımın kısıtlı imkanlarla Süper Lig'e yükselmesi hem Eyyübiye hem Şanlıurfa adına gurur verici bir olay. Oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sezon takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah öncelikli olarak ligde kalacaklarını ve şartları zorlayarak zirveye oynayacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kenyalı oyuncu Muhammed Munga da iyi mücadele ederek Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yeni sezonda yeni bir heyecanla çalışmalara başladıklarını aktaran Munga, "Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Geçen sezon gol kralı olmuştum, bu sene de önce takımımın başarısı için çalışarak kendimi göstermek ve yine gol kralı olmak istiyorum. Takımımızdaki tüm oyuncular kaliteli ve lige hazırlar, hepsine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın en genç oyuncusu Muhammed Muzaffer Çelik de Süper Lig'de oynanacak ilk maçı heyecanla beklediğini anlattı.

Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, asansör takım olmak istemiyor
Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, asansör takım olmak istemiyor
Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, asansör takım olmak istemiyor
Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, asansör takım olmak istemiyor
Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, asansör takım olmak istemiyor

Ampute Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig, Şanlıurfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Süper Lig'in yeni ekibi Eyyübiye Belediyespor, 'asansör' takım olmak istemiyor - Son Dakika Spor


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