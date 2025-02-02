Spor Antalya Mahallemde: Çocuklar ve Gençler Sporla Buluştu

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Spor Antalya Mahallemde' etkinliği Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'nde çocuk ve gençleri sporla buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amaçlı başlattığı 'Spor Antalya Mahallemde' etkinliği ara tatilde de devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) ağı koordinasyonuyla yürütülen Cittaslow Metropol Projesi kapsamında, pilot mahalle olarak seçilen Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen spor etkinliğine çocuk ve gençler yoğun ilgi gösterdi. 6-15 yaş arası çocuklar, kendilerine özel hazırlanan etkinliklerle spor dolu bir gün geçirdi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi, badminton gibi farklı spor dallarının yer aldığı etkinliklere aileler de çocuklarıyla birlikte eşlik etti. Çocuklar antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem de sporun keyfini yaşadı. - ANTALYA