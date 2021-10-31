Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

Birincilik kupasını Doğukan Manço 'nun kaldırdığı yarışlarda, Fahim Reza ikinci, Ertekin Tekneci ise üçüncü oldu.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde PWR Balata'nın sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 28 sporcu mücadele etti.

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