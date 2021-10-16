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Arkasspor deplasmanda, Altekma ise evinde - Son Dakika

Arkasspor deplasmanda, Altekma ise evinde

16.10.2021 12:34
Arkasspor deplasmanda, Altekma ise evinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'de 2 yapan lider Arkasspor yarın deplasmanda Bingöl Solhanspor'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'de 2 yapan lider Arkasspor yarın deplasmanda Bingöl Solhanspor'la karşılaşacak. Bingöl Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibi üst üste 3'üncü galibiyetini alıp zirvedeki yerini korumak istiyor.

İlk 2 müsabakasını kaybeden Altekma ise Atatürk Voleybol Salonu'nda 13.00'te ilk 2 maçını kazanan Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.


Bingöl Merkez, Efeler Ligi, Sigorta, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor deplasmanda, Altekma ise evinde - Son Dakika Spor


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