Spor AŞ'den Antalya'da büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spor AŞ'den Antalya'da büyük başarı

Spor AŞ\'den Antalya\'da büyük başarı
13.03.2026 15:51  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) Yarışması'nda takım halinde şampiyon oldu.

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) Yarışması'nda takım halinde şampiyon oldu.

18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) Yarışması 11-15 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları şampiyonada önemli dereceler elde etti. Kutay Tek ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca, Kutay Tek Klasik Yay Erkek Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 18 Mart, Antalya, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor AŞ'den Antalya'da büyük başarı - Son Dakika

“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:12:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Spor AŞ'den Antalya'da büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.