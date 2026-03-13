Spor AŞ\'den Antalya\'da büyük başarı

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) Yarışması'nda takım halinde şampiyon oldu.

18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) Yarışması 11-15 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları şampiyonada önemli dereceler elde etti. Kutay Tek ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca, Kutay Tek Klasik Yay Erkek Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ