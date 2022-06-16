Spor aşkı engel tanımıyor - Son Dakika
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Spor aşkı engel tanımıyor

16.06.2022 17:38
Spor aşkı engel tanımıyor

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" Projesi çerçevesinde Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" Projesi çerçevesinde Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesiyle Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi verildi.

Yeni Mahalle Spor Salonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Bozan Çevik, Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul müdürleri, özel öğrenciler ve alileri katıldı.

Ülkemizin dört bir yanına spor malzemelerini dağıtmak için yola çıkan tırlardan biri geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a ulaştığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, düzenlenen törenlerinin ardından okullara malzemelerin tesliminin yapıldığını söyledi.

Fikret Keleş; "Projeyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesini okullara dağıtıldı. İlimize gönderilen spor malzemeleri özel eğitim okullarına ve farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere Adıyaman Merkez ilçede 2, Kahta ilçesinde 2 ve Besni ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 okulumuza dağıtımını gerçekleştirdik. Spor, insan ve toplum sağlığı kadar özellikle özel gereksinimli vatandaşların hayata aktif katılımlarını sağlayan çok önemli bir faaliyet alanıdır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde tüm spor branşlarında özel gereksinimli bireylere yönelik spor faaliyetleri yapılmaktadır. Spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz ve genç ofislerimizde çeşitli kişisel gelişim kursları, beceri, sanat ve müzik kursları özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Özel gereksinimli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Malzemeler, Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, Kahta Özel Eğitim ve Uygulama Okulu I. ve II. Kademe, Adıyaman Merkez Hatice Taşar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu III. Kademe, Adıyaman Hacı Sakine Acar Özel Eğitim Meslek Okulu, Besni Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim ilkokulu/Ortaokulu/Özel Eğitim Meslek Okulu'na toplam otuz kalemde 305 adet spor malzemesi teslim edilerek ve sporcuların kullanımına sunuldu. - ADIYAMAN

Spor aşkı engel tanımıyor
Spor aşkı engel tanımıyor
Spor aşkı engel tanımıyor
Spor aşkı engel tanımıyor

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, gençlik, Spor, Son Dakika

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