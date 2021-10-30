ÇANAKKALE - "Baja Troia Turkey 2021" sürüyor

İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen "Baja Troia Turkey 2021"e katılan yarışçılar, Bayramiç ilçesindeki parkurda izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

Uluslararası off-road yarış serisi "East European Tout Terrain Series"in Türkiye ayağı olan yarışta katılımcılar Bayramiç'teki Yassıbağ Göleti yakınlarındaki parkura çıktı.

Ralli kategorisinde 40, raid kategorisinde ise 10 olmak üzere toplam 50 aracın 800 kilometreyi aşkın yol katedeceği yarışta pilotlar virajlarda tüm performanslarını sergilerken izleyicilerde yüksek motor sesleri eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

4x4 araçlar ve UTV'lerin yüksek hızlı performanslarını sergilediği yarışlarda İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Macaristan'dan gelen ekiplerin yanı sıra Türkiye'den de off-road branşının önde gelen isimleri yer alıyor.

Yarışçılar bugünkü etabın tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy yılı dolayısı ile Bayramiç ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve Üreten Kadınlar Pazarını ziyaret edecek.

Yarışlar, yarınki etap ile son bulacak.