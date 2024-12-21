Spor Bakanı'ndan Erzurum'daki Çığ Felaketi İçin Taziye Mesajı

Spor

Bakan Bak, Erzurum'daki çığ felaketine ilişkin taziye mesajı yayımladı

Ankara, (DHA - GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziyede bulundu.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularımızın yaşadığı çığ felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Çığ felaketinde hayatını kaybeden Judo Milli Takımımızın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan sporcularımıza da acil şifalar diliyorum."