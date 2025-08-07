Spor Basının Duayeni Ümit Aktan Hayatını Kaybetti

MUĞLA'da geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süredir hastanede tedavi gören spor basınının duayen gazetecilerinden Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde 27 Temmuz'da kalp krizi geçirip Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktan kurtarılamadı. TRT'de spor spikeri olarak başladığı kariyerini, spor yayıncısı olarak sürdüren Aydın Nazilli doğumlu Ümit Aktan, yıllarca yüzlerce maç anlatımı, yorumculuk ve spor yazarlığı yapmıştı. Türkiye Spor Yazarları Derneği ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Aktan'ın cenazesinin yarın Bodrum Ortakent'te toprağa verileceği öğrenildi.

Zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla spor kamuoyunun sevgisini ve takdirini kazanan Aktan için Türkiye Futbol Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu spor dünyasından çok sayıda kişi ve kurum taziye mesajları yayımladı. Aktan için paylaşılan mesajlar şöyle:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türk spor basınının değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta futbol oynayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerine erken veda etmek zorunda kalan Ümit Aktan, spora olan tutkusunu ekranlara taşıyarak spikerliğe başladı. 1972 yılında TRT'de spikerlik yolculuğuna adım atan Ümit Aktan, A Milli Takımımızın maçları, Süper Lig karşılaşmaları ve temsilcilerimizin Avrupa kupası mücadelelerini anlatımıyla hafızalarda yer edindi. Ümit Aktan, spikerliğinin yanı sıra birçok televizyon ve radyoda spor programları moderatörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Aktan, Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."