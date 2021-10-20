Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Daut Mehmeti (Kosova), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Angel Ivanov (Bulgaristan)
Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 1, Derin Yaya 2, Williams 18, Sventoraite 13, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 8, Helin Boybeyi 3, Slocum 20, Gizem Tüzün
NKA Universitas PEAC: Kiss 13, Sarok 7, Bojtar, Nelson 11, Szucs 3, Marshall 13, Wentzel 2, Brajkovic 1, Dudasova 13
1. Periyot: 18-17
Devre: 40-35
3. Periyot: 58-52
Beş faulle çıkan: 39.05 Marshall (NKA Universitas PEAC)
Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'i 71-63 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor