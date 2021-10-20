Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'i 71-63 yendi.

Beş faulle çıkan: 39.05 Marshall (NKA Universitas PEAC)

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