Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Booker 8, Vesely 24, de Colo 4, Polonara 4, Şehmus Hazer 5, Ahmet Düverioğlu, Shayok 2, Metecan Birsen

Barcelona: Calathes 11, Kuric 5, Higgins 18, Mirotic 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Smits 8, Hayes-Davis 6, Laprovittola 4, Martinez, Jokubaitis,

1. Periyot: 20-15

Devre: 29-35

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkan: 38.56 Henry (Fenerbahçe Beko)

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Jan Vesely'nin basketleriyle hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk 6 sayısını üreten Vesely, takımının da ilk 10 sayısına imza attı. Sarı-lacivertliler, 5. dakikayı 12-2 önde geçtiği çeyreği 20-15 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte konuk ekip oyuna ağırlığını koydu. Savunmasını sertleştiren Barcelona, hücumda da pota altında etkili oldu. İlk yarının son 3 dakikasında 10-0'lık seri yakalayan İspanyol ekibi, soyunma odasına 6 sayı önde gitti: 29-35.

Üçüncü çeyrekte ilk basket Guduric'ten geldi. Barcelona buna 4-0 sayıyla karşılık verdi ve farkı da 8 sayıya yükseltti: 31-39. Savunmada daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe Beko, periyotun bitimine 28 saniye kala Vesely'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla bu çeyrekte ilk kez öne geçti: 47-46. Barcelona, Smits'in pota altından son saniyede bulduğu basketle üçüncü çeyreği 1 sayı önde bitirdi: 48-49.

Son periyot karşılıklı basketlere başladı. Son 7 dakikaya konuk ekip 5 sayı farkla 55-50 önde girdi. Savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe, Guduric'in 3 sayılık atışı sırasında aldığı basket faulle 4 sayı birden kazanıp, bitime 3 dakika 33 saniye kala 62-61 öne geçti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Barcelona, Mirotic'in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Karşılaşmanın sonunda Ali Koç ile birkaç taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

1907 Fenerbahçe Derneğinden Fenerbahçe Kulübüne devredildiği duyurulan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı da devre arasında parkeye çıkıp, taraftarları selamladı.