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Baxi Manresa: 67-72 - Son Dakika

Baxi Manresa: 67-72

26.10.2021 21:06
Baxi Manresa: 67-72

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Oskars Lucis (Letonya) (xx), Alexandre Deman (Fransa) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 6, Yunus (x), Colson (xx) 8, M'Baye (xxx) 14, Mitchell (xxx) 18, Roll (xxx) 12, Blackmon (x) 2, Mahir (x), Can Korkmaz (x) 3, Burak Can (x)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Oskars Lucis (Letonya) (xx), Alexandre Deman (Fransa) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 6, Yunus (x), Colson (xx) 8, M'Baye (xxx) 14, Mitchell (xxx) 18, Roll (xxx) 12, Blackmon (x) 2, Mahir (x), Can Korkmaz (x) 3, Burak Can (x) 2, Berkan (x) 2BAXI MANRESA: Perez (x) 2, Sima (xx) 5, Thomasson (xxx) 10, Valtonen (xx) 7, Maye (xxx) 14, Moneke (xxx) 10, Bako (xx) 4, Francisco (xxx) 9, Farcia (xx), Jou (xx) 6, Martinez (xx) 5, Steinbergs (xx)1'İNCİ PERİYOT: 20-16İLK YARI: 35-343'ÜNCÜ PERİYOT: 55-525 FAUL: Taylor (39.42) (Pınar Karşıyaka)FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üst üste 2 galibiyetin ardından liderlik maçında evinde İspanyol ekibi Baxi Manresa'ya 72-67 mağlup olan Pınar Karşıyaka, zirveyi rakibine kaptırdı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta temsilcimize Mitchell'ın 18 sayısı yetmedi. Grupta 3 haftada 2 galibiyetle ikinci sırada kalan Karşıyaka, sonraki maçında 9 Kasım'da Manresa'ya konuk olacak. Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, FIBA'dan geçen sezon mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi 8'li finalleri sonrası aldığı, kulübe gecikmeli tebliğ edilen 2 maçlık ceza nedeniyle Manresa mücadelesini tribünden izledi. Sarıca, benchin arkasındaki tribünde yer alırken, takımı parkeye yardımcı antrenör Recep Şen çıkardı. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan takım kaptanı Semih Erden de forma giyemedi.Karşıyaka maça M'Baye'nin 6 sayısıyla 12-4'lük seriyle başladı. Sert savunma yapan konuk ekip, 15-14'le farkı 1 sayıya indirse de İzmir ekibi, Roll'un kritik üçlüğü ve Blackmon'un son saniye turnikesiyle ilk 10 dakikayı 20-16 önde tamamladı.İkinci periyotta Manresa'nın farkı kapatma çabalarına Roll ve Mitchell'la yanıt veren Karşıyaka, Moneke'nin basketiyle skorun 28-28 eşitlenmesine engel olamadı. Bu bölümde Can Korkmaz'ın 3 sayılık isabetiyle yeniden 31-28 öne geçen Karşıyaka, ilk yarıyı 35-34 önde bitirdi.Üçüncü periyotta öne geçen İspanyol temsilcisi, 44-38'le farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra taraftarının desteğini arkasına alan Karşıyaka, savunmayla periyodun bitimine 1 dakika 46 saniye kala Burak Can'ın basketiyle yeniden 53-52 öne geçti.Dördüncü periyot 55-52 temsilcimizin üstünlüğüyle başladı. Çekişmeli geçen son periyotta Karşıyaka farkı 7 sayıya çıkarsa da bitime 2 dakika kala skor 65-65'e geldi. M'Baye'nin basketi sonrası Valtonen'in üçlüğüyle 1 dakikada 17 saniye kala konuk takım 68-67 üstünlüğü buldu. Karşıyaka, Roll'la hücumdan yararlanamayınca Thomasson'la 2 serbest atış isabeti bulan Manresa bitime 16 saniye kala skoru 70-67'ye getirdi. Karşıyaka'da Colson 3 sayılık atış denemesnden yararlanamazken Moneke'nin serbest atışları İspanyol ekibine maçı 72-67 kazandırdı.

- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Can Korkmaz, Burak Can, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Baxi Manresa: 67-72 - Son Dakika Spor


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