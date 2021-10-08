- Reha Erginer: "İlerideki haftalarda çok arayacağımız 2 puan kaybettik"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, üstün oynadıklarını söylediği Denizlispor maçında kaybettikleri 2 puanı milli maç arasındaki süreçte çok iyi hazırlanarak telafi etmek istediklerini belirtti.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Teknik Direktörü Reha Erginer, kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor karşılaşması ve milli maç arası çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Oynadıkları son 2 maçtaki gol kaçırma ve bitiricilikteki sıkıntıların devam ettiğini ifade eden Erginer, "Oyun felsefesini oturtmak çok önemli olduğu kadar sonuçlarla da tamamlamak gerekli" dedi.

"Maç bizim açımızdan çok üstün geçti"

Denizlispor karşılaşmasında üstün oynadıklarını ancak sıkıntıların devam ettiğini belirten Erginer, "Maç çalıştığımız gibi geçti. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Son iki oynadığımız maçı da düşünürsek aslında benzer sıkıntıların sürdüğü bir maç diyebiliriz. Bu ligde belli bir oyun standardını yakalamanın önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Tabi o oyun standardını yakalamak, oyun felsefesini oturtmak çok önemli olduğu kadar sonuçlarla da tamamlamak gerekli. Biz birkaç haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Aslına iyi maçlar oynuyoruz. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hem ortaya koyduğumuz oyun hem de istatistikler bunu söylüyor. Denizli maçına baktığımızda hem oyun olarak hem de istatistiklere baktığımızda çok üstün geçti bizim açımızdan. Pozisyon üstünlüğü de çok fazlaydı. Rakibe az pozisyon verdik. Bundan önceki son 2 maçta devam eden gol kaçırma, bitiricilikteki sıkıntı bu maçta da fazlasıyla devam etti" şeklinde konuştu.

"Çok üzücü puan kayıpları"

Son 3 maçtaki puan kayıplarının çok üzücü olduğunu kaydeden Erginer, "Maçtan sonra verdiğim istatistikler bizim oyunumuzla ilgili bilgi veriyor. İstatistikleri aslında doğru yorumlamak lazım ki biraz daha doğru bakabilelim oyuna. Biz bu istatistiklerden aslında eksikliklerimizi de çıkarıyoruz. Ama sonuçta ilerideki haftalarda çok arayabileceğimiz 2 puan kaybettik. Şu son 3 maça baktığımızda İstanbulspor, Gençlerbirliği maçı ve Denizlispor maçında ciddi puan kayıplarımız oldu. Bunları da ileride çok arayabiliriz. Çok üzücü puan kayıpları bunlar. Bu tip oyunları böyle oynayabiliyorsak, bu standarda yükselebiliyorsak bunları da yüzde yüz 3 puanla tamamlamamız gerekli" dedi.

"Tam kadro çalışmalara devam ediyoruz"

Milli maç arasındaki çalışmalarla deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçına tam kadro hazırlandıklarını söyleyen Reha Erginer, "Bu maçtan sonra oyuncularımıza izin verdik. Daha sonra tekrar toplandık ve çalışmalarımıza başladık. Selmani ve Roshi'yi Arnavutluk A Milli Takımı'na gönderdik. Cezalımız da yok. Tam kadro çalışmalara devam ediyoruz. Bu haftayı biraz hem fiziksel hem taktiksel olarak yoğun geçecek bizim için. Çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir süre" diye konuştu.