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Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya odaklandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya odaklandı

16.10.2021 11:00
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya odaklandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, kentteki ve il dışındaki tüm taraftarlarla Süper Lig'e çıkmaya odaklandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, kentteki ve il dışındaki tüm taraftarlarla Süper Lig'e çıkmaya odaklandıklarını belirtti.

Ömer Düzgün, AA muhabirine, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında Süper Lig'e çıktıklarını ancak ikisinde de küme düştüklerini anımsattı.

Yeni sezon öncesinde kongre sürecine girdiklerini, bu yüzden takımın kurulmasında geç kaldıklarını ifade eden Düzgün, buna rağmen geride kalan haftalarda takımın iyi bir başarı grafiği ortaya koyduğunu anlattı.

Düzgün, teknik direktör Erkan Sözeri ve sportif direktör Muzaffer Bilazer'ın bu başarıda önemli katkı verdiğini belirterek, "İlk defa her türlü olumsuzluğa rağmen 8 maçta 5 galibiyet aldık. Erzurumspor ligin başlangıcında ilk defa böyle bir başarıya imza attı." dedi.

"Süper Lig'in en büyük adaylarından biriyiz"

Milli maçlar nedeniyle ara verilen lige Altınordu maçıyla devam edeceklerini aktaran Düzgün, "Altınordu ve sonrasında Samsunspor maçları var ve bunlara hazırlıklarımız sürüyor. Allah izin verir bir aksilik olmazsa Süper Lig'in en büyük adaylarından biriyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Aile içinde zaman zaman tatsızlıklar olabilir, bunları sükunetle çözüp yolumuza devam edeceğiz. Bir takımın Süper Lig'e çıkması için ailenin kendi içindeki uyumunun çok iyi olması lazım." diye konuştu.

Düzgün, bütün herkesin şimdiden Süper Lig'e odaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşayan, yaşamayan bütün Erzurumspor taraftarıyla Süper Lig'e odaklanmışız. Ekonomik anlamda dünyada olduğu gibi bizim de eksiğimiz var ama bu krizi en kısa zamanda atlatırız. Gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu çözeceğiz. Bu ligin en büyük eksiği maç kazanıyorsunuz, bir kazanımınız yok. Yayıncı kuruluştan gelen para da cüzi miktarda olduğu için futbolcuya verdiğiniz prim, gittiğiniz yerlerdeki ulaşım giderleri bile yeri geliyor cebinizden veriyorsunuz. Bu yüzden de gelir anlamında sıkışmak çok doğal."

"Engel varsa bir şekilde aşıp hep birlikte Süper Lig'de olacağız"

Süper Lig kalitesinde futbolcular transfer ettiklerini dile getiren Düzgün, "Lig başlarken şanssızlığımız geçmiş dönemdeki oyuncularımızın borçları çıktı. Onları ödedik ve bu yüzden sıkıştık ama bunu en kısa sürede çözüp önümüzde ne engel varsa bir şekilde aşıp hep birlikte Süper Lig'de olacağız. Oyuncularımız Süper Lig'de oynayabilecek kalitede hatta bir kısmı oynamış. Onlar ellerinden geleni yapıyor biz de onlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzgün, geçen yıl salgın nedeniyle taraftarsız oynadıklarına işaret ederek, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

En büyük taraftar kitlesine sahip kulüplerden olduklarını belirten Düzgün, "Biz bu anlamda çok şanslıyız. Bilinçli bir taraftarımız var ve onlar her şeyi görüyor. Olumsuz düşünenler olacaktır ama biz eleştirilere açığız çünkü biz taraftarımızı seviyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya odaklandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya odaklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig'e çıkmaya odaklandı - Son Dakika Spor


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