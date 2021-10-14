Üye Girişi
Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım'da başlıyor - Son Dakika

Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım'da başlıyor

14.10.2021 12:15
Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım'da başlıyor

Çameli Belediyesi ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Likya Trophy Macerası ve Çameli Doğa ve Kültür Kampı, 12-13-14 Kasım'da düzenlenecek.

Çameli Belediyesi ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Likya Trophy Macerası ve Çameli Doğa ve Kültür Kampı, 12-13-14 Kasım'da düzenlenecek.

Denizli, Muğla, Burdur ve Antalya illeri sınırında bulunan ve Denizli'nin eşsiz doğası ve zorlu parkurlarıyla birçok doğa sporunun yanı sıra off road gibi motor sporlarına da ev sahipliği yapan Çameli ilçesi, 12-13-14 Kasım'da Çameli Likya Trophy Off Road Turuna ev sahipliği yapacak. Doğa içerisinde bir kamp alanı olan ünlü Yörük Oturağı Yaylası, doğası ve eşsiz güzellikleriyle organizasyonun merkezi olacak. Her sene olduğu gibi orman ve yayla yollarını geçecek, kanyon, dere ve gölleri gezecek. Kışı karşılayacak olan macera severler Çameli bölgesinin kültürünü, doğasını, alternatif turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla Çameli Belediyesi ile Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği ile organize edilecek.

Rota ayrıntıları 3 gün toplam 170 kilometrelik köy, dağ ve orman yolları kullanılacak. Yörük Oturağı Yaylası'nda tahsis edilen alanda çadır kurabilecek ve isteyenler karavanları ile gelebilecek. - DENİZLİ

Denizli, Burdur, Kasım, Likya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım'da başlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti

Son Dakika Haberleri
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım'da başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement