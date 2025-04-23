Spor camiasından 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika
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Spor camiasından 23 Nisan kutlamaları

Spor camiasından 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla spor camiası kutlama mesajları yayımladı.

23.04.2025 10:57
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla spor camiası kutlama mesajları yayımladı.

Spor camiasının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak

"Bu topraklarda her çocuğun kalbine işlenmiş bir armağan var! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"

Türkiye Futbol Federasyonu

"Milli egemenliğimizin sembolü, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisimiz, vatanımızın işgal altında ve karanlık günlerde bağımsızlık ateşini yakmış; kahraman ordumuz, halkımızdan aldığı güçle tarihe altın harflerle yazılan zaferlere imza atmıştır. Millet egemenliğinin hayata geçirildiği 23 Nisan tarihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıyacak çocuklarımıza ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu vesileyle başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi, gazilerimizi ve her türlü fedakarlığı yapan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin ve futbolumuzun da geleceği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin aydınlık nesillerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"

Türkiye Güreş Federasyonu

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. Yılını Kutluyoruz!" Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde, başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Türkiye Hentbol Federasyonu

"Küçük kalplerin büyük hayalleri var! Geleceğin sporcuları, liderleri ve kahramanları… Türkiye Hentbol Federasyonu olarak, yarınlarımızın en büyük umudu olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Türkiye Taekwondo Federasyonu

" Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Türkiye Yüzme Federasyonu

"Egemenliğin millete emanet edildiği bu anlamlı günde, yarınlarımızın mimarı çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz."

Galatasaray

"'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle 105 yıl önce TBMM'nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Fenerbahçe

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan'lara!"

Beşiktaş

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Trabzonspor

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Başakşehir

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun"

Kasımpaşa

"Geleceğimiz, umutlarımız ve güvencemiz olan çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Samsunspor

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramda, yarınlarımızın umudu olan tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Göztepe

"Bugün 23 Nisan 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Sivasspor

"Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."

Antalyaspor

"Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun."

Alanyaspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Hatayspor

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Gaziantep FK

"05 yıl önce 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek millet iradesini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, onun tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Konyaspor

'Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir ikbal ışığısınız...' Bağımsızlığımızın sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Eyüpspor

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Adana Demirspor

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, umutlarımızı, neşemizi ve bağımsızlık sevdamızı bir kez daha paylaşıyoruz."

Bodrum FK

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü gurur ve coşku ile kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerleyerek daha güçlü yarınlar inşa edeceğine olan inancımız tamdır. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Çaykur Rizespor

"'Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Kayserispor

"Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun."

Eczacıbaşı Dynavit

"Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği millete; bayramı çocuklara armağan ettiği o eşsiz gün! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor camiasından 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika

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