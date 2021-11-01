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Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor - Son Dakika

Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor

01.11.2021 12:34
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Cemali Sertel, "Bu hafta kesinlikle üç puanı alarak milli maç arası öncesi taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Cemali Sertel, "Bu hafta kesinlikle üç puanı alarak milli maç arası öncesi taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Cemali Sertel, yeşil-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında güzel futbol oynadıklarını söyledi.

Son iki üç haftadır sahaya iyi futbol yansıttıklarını ama bu oyunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Cemali, "Bu hafta elimizden geleni yaptık ama yine olmadı. Artık bu bizi tatmin etmiyor. Çünkü sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten yeşil-mavili futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu hafta kesinlikle üç puanı alarak milli maç arası öncesi taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hocamız geldiğinden beri yavaş yavaş açıldığımı düşünüyorum. Bunun için ekstra çalışıyorum ve daha iyi olmak istiyorum. Kasımpaşa maçına ailem de gelmişti. Güzel bir gol attım, mutluyum. Bu gollere devam etmek istiyorum. Benim bir gol hedefim yok. Yeter ki maçları kazanalım. Taraftar da çok üzgün. Biz de çok üzgünüz, artık galip gelmek istiyoruz. Onlar da sabırsız biz de sabırsızız. En hızlı şekilde puan almak istiyoruz. Taraftarımız biraz sabretsin, gerisi gelecek."

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yapılan antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve Remy katılmadı.

Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor
Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, milli maç arası öncesi 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor


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