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Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet - Son Dakika

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet

16.10.2021 09:42
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ligin 2. haftasında sahasında Ankara Kolejliler Voleybol takımını konuk edecek.

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ligin 2. haftasında sahasında Ankara Kolejliler Voleybol takımını konuk edecek.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji yarın sahasında oynayacağı Ankara Kolejliler Voleybol maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Lige deplasmanda Büyükçekmece Akademi Voleybol takımını 3-2 yenerek galibiyetle başlayan turuncu siyahlılar iç sahada hata yapmak istemiyor. Antrenör Harun Şahin nezaretinde çalışmalarını bugün tamamlayacak olan Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın OSB Spor Salonunda oynanacak olan Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ile sahasında Ankara Kolejliler Voleybol müsabakası saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

voleybol, Kayseri, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet - Son Dakika Spor


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