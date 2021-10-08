Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri tamamlandı

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri maçlarında gruplarından birinci çıkan Türkiye, Danimarka ve Letonya, 5-9 Aralık tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.

Ön elemede müsabakalarında, çıktıkları maçların sonucunda gruplarında birinci olan Türkiye, Danimarka ve Letonya, 5-9 Aralık tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek eleme müsabakalarında, olimpiyatlara gitmek için mücadele edecek.

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Murat Akın, AA muhabirine, Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemelerinde karışık çiftlerde 16 takım yarıştığını belirtti.

Ön elemeleri geçen Türkiye, Danimarka ve Letonya'nın 5-9 Aralık tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek olimpiyatların son eleme turnuvasına katılmaya hak kazandığını ifade eden Akın, takımların üç grup halinde yarıştığını, gruplardan birinci çıkan Türkiye, Danimarka ve Letonya'nın son eleme maçlarına gitmeyi başardığını söyledi.

"İnşallah güzel sonuçlar alırız"

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı'nın daha önceki dünya şampiyonalarında yarışarak dereceler aldığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Favori takımlardan biri bizdik, sonuçlar da bizi hiç şaşırtmadı. Beşinci maçı da kazanarak kayıp vermeden son elemeye gitmeye hak kazandık. Başarı grafiğimiz iyi. Final maçlarında tabii final havasında geçiyor. Rakibiniz de size daha fazla motive oluyor ama sonuç değişmedi. Bizim çocuklar, tecrübesi ve kabiliyetleriyle bu maçları aldılar. Hollanda'da yapılacak turnuvaya katılacaklar. Burada ilk iki sırada yer almak için mücadele edecekler. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Türkiye olarak ilk defa olimpiyatlara gitmek için gayret edeceğiz. İnşallah ülkemize bu pandemi döneminde güzel bir haberle döneriz."